Esparza afirma que no quiere "un acuerdo con el PSOE ni con el PSN", sino "gobernar en solitario"

no quiere "un acuerdo con el PSOE ni con el PSN" después de las elecciones forales para formar Gobierno en Navarra, sino que quiere "gobernar en solitario". El presidente de UPN, Javier Esparza , ha afirmado este viernes quedespués de las elecciones forales para formar Gobierno en Navarra, sino que quiere "gobernar en solitario".

"tener el apoyo suficiente de la sociedad navarra para gobernar en solitario". "Yo no quiero un acuerdo con el PSOE ni con el PSN, quiero gobernar en solitario, porque creo que ha llegado el momento. Creo que hay mucha gente harta de macrogobiernos, pentapartitos, cuatripartitos, que luego no se aclaran entre ellos, que no hacen más que gestionar mal los servicios públicos", ha dicho. Después de que el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, haya afirmado que los socialistas no van a "volver a tiempos pasados", en referencia a posibles acuerdos con UPN , Esparza ha respondido, en una entrevista con Onda Cero, que él quiere. "Yo no quiero un acuerdo con el PSOE ni con el PSN, quiero gobernar en solitario, porque creo que ha llegado el momento. Creo que hay mucha gente harta de macrogobiernos, pentapartitos, cuatripartitos, que luego no se aclaran entre ellos, que no hacen más que gestionar mal los servicios públicos", ha dicho.

Esparza se ha mostrado "convencido de que los números van a dar" para un Gobierno en solitario. "El centro derecha va a subir en toda España, va a subir en Navarra, y la izquierda está bajando", ha asegurado.

Además, en relación con las palabras del portavoz socialistas se ha preguntado "quién es Ramón Alzórriz" y ha dicho que "María Chivite ni siquiera tiene capacidad para comprometerse a que va a conformar un Gobierno con no sé qué partidos en la próxima legislatura". "María Chivite no puede hacer eso. Ramón Alzórriz menos todavía. Quien va a decidir como siempre es Ferraz, el PSOE, Pedro Sánchez", ha dicho.

Así, según Esparza, "lo que digan" los dirigentes del PSN "responde al interés partidista del inicio de una campaña electoral que ya empieza, porque parece que han lanzado el pistoletazo de salida, pero nada más que eso, credibilidad igual a cero, es que no van a decidir ellos, no tienen esa capacidad". "Para conformar el Gobierno de 2019 el PSOE lo tuvo que autorizar, si no, no lo hubieran podido conformar, y en 2023 va a pasar lo mismo. Que digan ahora que van a pactar con unos o con otros, que con no sé quién no o con aquel sí, será lo que a ellos les interesa decir en este momento, pero el señor Alzórriz y la señora Chivite saben tan bien como yo que ninguno de los dos va a tomar la decisión final de qué Gobierno se conforma en Navarra", ha insistido.