Esparza dice que Sayas y Adanero han votado "en muchas ocasiones de la mano de Pedro Sánchez"

Javier Esparza, ha afirmado este miércoles que los diputados El presidente de UPN,, ha afirmado este miércoles que los diputados Sergio Sayas Carlos García Adanero , suspendidos dos años y medio de militancia en UPN, han votado "de la mano de Pedro Sánchez en muchas ocasiones y sin ningún tipo de pudor ni de complejo".

El máximo responsable de los regionalistas ha respondido así a las críticas que le han lanzado los dos diputados, acusándole de ser "muleta" del Gobierno de España.

En una entrevista con Onda Cero, Javier Esparza se ha preguntado "cuántas veces el señor Sayas y el señor Adanero han votado de la mano de Pedro Sánchez en Madrid". "En muchas ocasiones y sin ningún tipo de pudor ni de complejo, en cuestiones que eran relevantes e importantes para este país, y lo van a seguir haciendo porque se van a quedar con el acta", ha afirmado.

Sobre el aviso de Adanero de que había afiliados de UPN que se estaban dando de baja, Javier Esparza ha dicho que "la verdad que no sé cómo está yendo la mañana, pero hay gente que a mi me está llamando para afiliarse a UPN". "Entiendo que puede haber gente que legítimamente manifieste su malestar y deje de ser afiliado de UPN, y del mismo modo hay gente que se está afiliando a UPN", ha indicado.

Javier Esparza ha expresado su "respeto absoluto" a la decisión del Comité de Garantías de suspender de militancia a los dos diputados por votar en contra de la reforma laboral, desobedeciendo la directriz del partido. "El Comité de Garantías es un órgano independiente dentro de UPN y ha actuado con total y absoluto rigor. Pido respeto a ese Comité, pido respeto a los órganos de UPN, que es lo mínimo que desde el punto de vista ético y democrático creo que hay que exigir", ha afirmado.

Javier Esparza ha asegurado que "no vamos a caer en ningún tipo de provocación, yo creo que se pueden defender las posiciones sin descalificar absolutamente a nadie". "Yo no voy a descalificar a nadie. Estoy seguro de que los miembros del Comité Ejecutivo tampoco. Creo que ese tiene que ser el tono. En UPN se puede discrepar, se ha podido discrepar siempre, pero lo que pido es que se haga desde el respeto. De ahí no nos vamos a mover. Vamos a seguir trabajando por mantener la unidad dentro de UPN, el respeto y la verdad, y seguir trabajando en el bien común de Navarra y de España", ha dicho.

Esparza ha defendido la posición del partido en su apoyo a la reforma laboral. "La realidad es que había una reforma laboral que no era derogar la reforma laboral del año 2012, era una reforma laboral que venía acordada y pactada por los empresarios, los autónomos, UGT y CCOO, y una reforma laboral que desde ese punto de vista merecía nuestro apoyo, porque creemos que es buena para España y para Navarra. En ese contexto nosotros fijamos una posición de voto, vamos a votar sí, y los diputados dicen que van a acatar la decisión aunque no la comparten, pero nos engañan a todos y finalmente votan no. En UPN la mentira y el engaño no son comportamientos aceptables", ha indicado.

Javier Esparza ha reconocido que UPN se queda sin representación en el Congreso, al suspender de militancia a los dos diputados, y ha explicado que "tenemos a Alberto Catalán en el Senado y va a ser nuestra voz en Madrid".

"Nos esforzaremos también por fijar claramente cuáles son nuestras posiciones en aquello que tenga que ver con la política española, ni Sayas ni Adanero pueden hablar en nombre de UPN", ha indicado.

En todo caso, Esparza ha afirmado que "UPN es un partido fiable, en el que se puede confiar, que tiene palabra, que la palabra que da se cumple". "Con eso nos quedamos, más allá de que ellos no hayan querido renunciar al acta", ha indicado.