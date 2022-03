Ni acuerdo ni perdón

Habrá quien piense que después de una pandemia con miles de muertos, la tragedia del volcán Cumbre Vieja de La Palma, la crisis que ha acabado con el presidente del PP o la guerra de Ucrania que sacude a Europa y al mundo entero, el hecho de que dos diputados de UPN voten en el Congreso ‘no’ en lugar de ‘sí’ es una nimiedad. Y que por esa nadería no merecen 2 años y 6 meses en el infierno. Sin embargo, no han dejado al partido otra salida. Si desobedeces las instrucciones de la dirección, lo ocultas con nocturnidad y alevosía, atacas al presidente del partido, no reconoces el daño causado e incides en el error, cierras cualquier puerta al entendimiento y al perdón. Y resulta un tanto presuntuoso creer que UPN se rompe con esta decisión, tan solo se ha expulsado a dos diputados que han infringido las reglas del partido. Y que, como viene siendo norma, no dejarán sus escaños.