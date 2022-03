Sayas: "Esparza está empeñado en romper UPN y va camino de conseguirlo"

UPN y va camino de conseguirlo". Eran las primeras declaraciones del diputado Sergio Sayas tras conocer la decisión del comité de Garantías y Disciplina de su formación política de suspenderles de militancia del partido Ttanto a él como a Javier Esparza está empeñado en rompery va camino de conseguirlo". Eran las primeras declaraciones del diputadotras conocer la decisión del cde su formación política de suspenderles de militancia del partido Ttanto a él como a Carlos García Adanero durante dos años y seis meses, tiempo en el que no podrán ocupar un cargo representando a UPN.

El diputado afirma que la decisión de expulsarles estaba tomada desde el inicio, que "lo único" que ha hecho el comité de Disciplina es "vestirla" y que es "injustificable y contraria a los estatutos de UPN y a la propia Constitución".

Sayas ha lamentado que el comité de garantías no haya aceptado sus alegaciones y las de Carlos García Adanero, que "eran una oportunidad para recuperar el entendimiento y la serenidad dentro del partido y para ejercer un liderazgo adulto en UPN", ha indicado en un escrito que ha enviado a este periódico.

"PURGA DE VOCES CRÍTICAS"

"Esparza no ha querido aprovechar esa oportunidad para el encuentro y ha optado por romper UPN y seguir haciendo el modelo de partido en el que cree, ese en el que decide él sin crítica y sin debate”, ya que "en el fondo solo buscaba ejercer un liderazgo único y sin contrapesos ni voces alternativas. Es fruto de su debilidad", sostiene el diputado.

Sergio Sayas ha señalado que "esta decisión no hace sino debilitar UPN y acorralar a una gran parte de los afiliados, muchos de ellos con décadas y cargos en el partido y en las instituciones, que no está de acuerdo con las decisiones del presidente y que no entienden que Esparza haya apostado por la purga de cualquier voz crítica en el partido". "Pero sobre todo esta decisión a quien expulsa es a muchos votantes de UPN que ya no confían en Esparza. Lo que suceda a partir de ahora es responsabilidad exclusivamente de Esparza", ha indicado.

"ENTREGADO AL PARTIDO SOCIALISTA"

"Así se puede construir un club de fans, pero no un partido líder", ha criticado en ese escrito.

"El de Esparza no es el partido al que yo me afilié hace 18 años y bajo cuyas siglas he defendido la libertad desde el Ayuntamiento de Berriozar hasta el Congreso de los Diputados".

Por último, ha afirmado que no reconoce a UPN "después de que Esparza haya decidido renunciar al liderazgo y entregarse el partido socialista”.