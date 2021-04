La herencia de los navarros en el extranjero

Actualizada 29/03/2021 a las 12:37

Puede darse el caso de ciudadanos navarros que vivan en el extranjero o con bienes en varios países. ¿Cómo se regula esa situación?



¿Existe alguna normativa común aplicable al derecho civil?

Sí. Hay una normativa común aplicable al derecho civil, no a los impuestos. Esa normativa es el Reglamento Europeo de Sucesiones (Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012). Lo que pretende es que a todos los bienes de un fallecido se aplique la misma ley. Es decir, si una persona tiene bienes en Navarra y en Francia, por ejemplo, hasta ese reglamento se aplicaba la ley francesa a los bienes situados en Francia y la española (navarra en esta caso) a los situados en España. A partir de la entrada en vigor de ese reglamento (2015) se aplica a todos los bienes la misma ley.



¿Y qué ley es la que se aplica?

Pues la del lugar de residencia del fallecido salvo que en el testamento hubiera dicho ese fallecido que quería que se le aplicase la ley navarra (o española o italiana).



Entonces, ¿no se aplica el Fuero Nuevo si no hay testamento?

No. Por eso es importante, sobre todo ahora que cada vez más navarros residen en el extranjero, hacer testamento y dejar expresamente determinado en el mismo la voluntad de que se aplique el Fuero en lugar de la ley de residencia (pensemos que un navarro que fallece en Bélgica. Si no ha determinado nada en testamento, se le aplicará la ley belga).



¿Hay excepciones a nivel civil ante un componente internacional?

Con carácter general, se aplica la normativa del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. Esta regla admite excepciones. Así en el caso de que el fallecido tuviera “un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país”. Por ejemplo, cuando toda su familia o actividad económica esté fuera del lugar de residencia. En ese caso se aplicará la ley del Estado donde se encuentre este “vínculo más estrecho”.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar