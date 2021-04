Actualizada 05/04/2021 a las 06:00

La aceptación de la herencia es el acto voluntario y libre por el cual una persona llamada a una herencia manifiesta su voluntad de aceptarla. Es un acto individual y no precisa de la intervención de los demás coherederos. Estos son los pasos que hay que dar.



1. Obtener el certificado de defunción

Lo suelen facilitar los propios tanatorios, pero si no se puede solicitar en el Registro Civil de forma presencial, por correo o por internet. Es imprescindible para el siguiente trámite.



2. Solicitar el certificado de últimas voluntades y de contrato de seguros

Estos dos últimos documentos hay que pedirlos al mismo tiempo en la Gerencia Territorial de Justicia (sus oficinas en Navarra están situadas en la calle Virgen del Puy, número 1, de Pamplona, cerca de los Juzgados). Para obtenerlo, hay que desembolsar 7,6 euros en concepto de tasas. El certificado de últimas voluntades lo que nos dirá es si el fallecido hizo o no testamento y, en caso afirmativo, la fecha y el notario del testamento válido. No detalla el contenido del testamento. Para pedir este certificado hay que esperar 15 días hábiles desde la fecha del fallecimiento. Lo habitual es que, cuando lo tengamos, nos confirme que el último testamento - el válido- es el que tiene la familia en su poder. Pero en caso contrario - si la familia no tiene copia o la copia de testamento que tiene no es el último - el certificado le dirá a qué notaría debe acudir para recoger ese testamento. El certificado del seguro de cobertura de fallecimiento nos dice si el fallecido disponía o no de seguro de vida o de accidentes por si hay que cobrar indemnizaciones.



3. Si hay testamento se conforma la masa hereditaria (bienes muebles e inmuebles) y se acredita procedencia

Lo aconsejable es realizar un inventario de los bienes y de las deudas de la persona fallecida. Cuanto más detallado, mejor. La recopilación de bienes y deudas pueden hacerla los mismos herederos, ellos solos o con la ayuda de una asesoría o de una notaría. Habitualmente, se consulta la declaración de la renta, se acude a los bancos (dinero en la cuentas, si hay avales, deudas...), se solicita información en el catastro, en registros...



4. Si no hay testamento se realiza una declaración de herederos

Con ello lo que se hace es nombrar a los herederos legales de la persona fallecida. Al igual que ocurre cuando existe testamento, tras este paso se deberá conformar la masa hereditaria.

5. Tomar la decisión de aceptar o renunciar

Con el inventario de bienes hecho y, conocidos los herederos, es el momento de hacer cálculos y tomar la decisión: aceptar o no la herencia. Si se acepta, se acepta con todas las consecuencias. El heredero adquiere los bienes y se hace responsable del pago de las deudas que ha dejado el causante de la herencia. Si, por el contrario, se renuncia es una renuncia definitiva e irrevocable. Es decir, o se renuncia a todo o se acepta todo. El trámite de aceptar la herencia podría realizarse ante notario o sin éste.



6. Presentar el documento de aceptación ante Hacienda

El documento de aceptación de herencia se debe presentar ante la Hacienda foral. Habrá que solicitar dos impresos: el 660 (carta de autoliquidación de pago de impuestos, donde se detallan los bienes heredados y los datos de los herederos) y el 651 (se detalla qué hereda cada uno de los herederos y cuánto va a pagar). Con los impuestos abonados, hay que acudir a la entidad financiera para desbloquear las cuentas en las que figurase el fallecido y repartir el dinero que haya en cuenta, una vez descontados los gastos del funeral, según las voluntades del fallecido. Las entidades bloquean las cuentas en la parte del causante (si es cotitular con la mujer quedará bloqueada tras la muerte el 50% de la cantidad que figure).



7. Cambio de titularidad en catastro y registros de la propiedad

Los herederos deberán ir después al catastro del ayuntamiento donde está el inmueble heredado para ponerlo a nombre del nuevo propietario o propietarios. También se aconseja acudir al registro de la propiedad correspondiente (en Pamplona, Aoiz, Tafalla, Estella y Tudela) para inscribirlo correctamente, especialmente si se va a vender. Si hay dos o más herederos y se desea inscribir un inmueble en el registro de la propiedad es necesario acudir a un notario.



8. ¿Tendré que pagar si acepto la herencia y hay deudas?

En Navarra la herencia se acepta hasta donde alcance el importe del valor de los bienes. Significa que el heredero o herederos no van a tener que poner ni un euro de su bolsillo en caso de que la herencia lleve aparejada deudas. Así, en el peor de los casos, no aumentarán su patrimonio con la herencia. En España, en cambio, una herencia se puede aceptar “pura y simplemente” o a “beneficio de inventario”. Un matiz importante. Y es que mientras que en Navarra la ley establece que el límite de la responsabilidad del heredero es el importe de los bienes que recibe, en el Estado, con “beneficio de inventario” se pagan deudas con el dinero que se obtenga de los bienes del fallecido. Un ejemplo: una persona que hereda en España un terreno valorado en 10.000 euros con una deuda de 5.000 euros, deberá pagar esos 5.000 euros sacándolos de ese terreno (se vende, mediante pública subasta, etc). En Navarra, en cambio, los 5.000 euros de deuda pueden salir de unos ahorros del propio heredero o de otros bienes suyos, no solo del terreno del fallecido. Ahora bien, el heredero no está obligado a responder más allá del valor de los bienes heredados (en el ejemplo los 10.000 euros). ¿Quién dice a cuánto asciende el valor de un bien? En principio, el valor lo establecen herederos y acreedores de común acuerdo con la ayuda de consultas a catastros o registros. En caso de discrepancia, el valor se establece mediante tasaciones contradictorias. Los expertos aconsejan que si alguien hereda algún bien fuera de Navarra siempre acepte la herencia especificando que es a ‘beneficio de inventario’ porque esta fórmula permite al heredero no tener que hacer frente a las deudas con su patrimonio, de manera que las deudas se pagarán exclusivamente con el patrimonio de la herencia.



9. ¿Cómo se expresa la renuncia a una herencia?

Hay que ir a una notaría y hacer una escritura de renuncia de herencia. El coste de una renuncia simple, fijado por aranceles notariales, depende de la extensión del documento, pero viene a costar entre 80 y 150 euros. Luego, hay otras fórmulas como renuncia de herencia en favor de otras personas (por ejemplo cuando fallece una persona joven sin hijos y los hermanos deciden renunciar a la herencia en favor de los padres), pero ése es otro instrumento notarial, que supone otros costes.



10. ¿Qué pasa si un heredero rechaza y otros aceptan?

Por ley, si uno o varios herederos no aceptan y otro u otros sí tiene lugar el derecho de acrecimiento. Significa que la parte renunciada aumenta la parte conjunta. Por ejemplo, si son cuatro herederos y uno renuncia, se divide la herencia entre tres. Si son dos y renuncia uno, el otro se queda con todo.

