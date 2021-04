Testamento de Hermandad en Navarra: qué es y en qué consiste

Actualizada 05/04/2021 a las 06:00

¿Qué es el testamento de hermandad?

El que pueden otorgar tanto en Navarra como fuera de Navarra, las personas que gocen de vecindad civil navarra; es decir, que estén sujetos al Derecho navarro por ser vecinos de Navarra o por mantener la vecindad navarra. Su principal característica es que se trata de un mismo testamento otorgado al mismo tiempo por varias personas. Lo habitual es que sea el otorgado por los matrimonios para disponer de los bienes familiares y conviene tener en cuenta cuánto custa heredar en Navarra. Pero también pueden otorgarlo dos o más personas sin necesidad de estar casadas entre sí. Por ejemplo, las parejas estables, los novios que planifiquen matrimonio o los hermanos solteros que conviven en la casa familiar. Los matrimonios que otorgan este testamento lo que persiguen es convertir en dueño de todos los bienes al que sobreviva de los dos para que pueda disponer de dichos bienes según su necesidad y sin limitación atendiendo a las necesidades económicas que pudieran tener en la viudez. Además, también prevén que los bienes que queden se adjudiquen a los hijos comunes, pero dejando libertad al sobreviviente para cambiar esta disposición.



¿Deja de estar en vigor si el matrimonio se separa?

Sí. La ley dispone que si después de otorgado el testamento de hermandad por marido y mujer, éstos se separan legalmente, se divorcian o se declara la nulidad del matrimonio quedarán ineficaces las disposiciones del testamento que se hubieran concedido los cónyuges entre sí y las demás disposiciones que uno de los testadores hubiera hecho por causa de las disposiciones del otro testador. Por tanto, no tiene efecto. Queda sin valor, aunque lo hiciera durante el noviazgo. Se aplica lo mismo a las parejas estables.



¿En qué consiste la vecindad civil?

La vecindad civil es la sujeción de una persona al derecho foral de Navarra, que es el derecho civil, el de los particulares. El atractivo de “testar a la navarra” (hacer testamento de hermandad y dejar al herencia a quien se quiera, sin necesidad de legítima) hace que personas que no son navarros de nacimiento deseen obtener la vecindad civil foral navarra porque afecta a las cuestiones de herencias y testamentos. Los navarros, por nacimiento, tienen la vecindad civil foral navarra, aunque también se adquiere tras dos años -si lo solicita el interesado o 10 aunque no lo solicite- de residencia acreditada (con el empadronamiento sería suficiente) en cualquier municipio de comunidad. En el caso de que un ciudadano navarro se vaya a vivir a Asturias, por ejemplo, si durante más de diez años no hace nada para mantenerla, la perderá. Para evitarlo, antes de irse, o bien dentro de los diez primeros años residiendo fuera de Navarra, deberá realizar una manifestación expresa en un documento de deseo de conservación de la vecindad en el registro civil.

