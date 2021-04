¿Cómo se reparten las herencias sin testamento en Navarra?

Actualizada 05/04/2021 a las 06:00

¿Qué es la declaración de herederos?

Si el fallecido no hubiese otorgado testamento, se abre la que se denominada sucesión legal y serán herederos aquellas personas que establece la ley. Es necesario en este caso, tramitar un expediente de declaración de herederos ante notario y tener en cuenta los pasos a seguir para aceptar o renunciar a una herencia en Navarra. Pero, ¿quién puede iniciar este trámite? La declaración de herederos puede ser instada por cualquier persona que se considere con derecho a suceder a la persona fallecida ya sean sus descendientes, hermanos, ascendientes, cónyuge o persona unida por análoga afectividad. ¿Dónde se debe instar? Ante el notario competente para actuar en el lugar donde el fallecido hubiese tenido su última residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en el que hubiera fallecido. También podrá elegir a un notario de un distrito colindante a los anteriores. Este trámite suele durar aproximadamente tres meses.



¿Y si no hay testamento? ¿Quién hereda primero?

Tras la reforma del Fuero Nuevo de Navarra que entregó en vigor el 16 de octubre de 2019 se modificó de forma muy notable el orden de sucesión. Por un lado, para mejorar la posición del cónyuge (que ha pasado a heredar tan sólo por detrás de los descendientes del fallecido adelantando a hermanos y ascendientes) y por otro, deshacer las diferencias entre hermanos. Así, en Navarra sin testamento heredan en primer lugar los descendientes del fallecido (hijos). Si algún hijo hubiera fallecido, sus descendientes tienen derecho a heredar su parte (derecho de representación). En segundo lugar, si no hay descendientes, heredará el cónyuge o pareja de hecho. En tercer lugar, si no hay ni descendientes ni cónyuges, quien recibe la herencia son los ascendientes del fallecido (padres o abuelos). Si fuesen de distintas líneas (padre o madre), la herencia se dividirá por mitad entre ambas, y dentro de cada línea, por partes iguales. Si tampoco los hubiera, heredan los hermanos del fallecido, sin distinguir entre ellos en función de si lo son de padre y madre o sólo de uno de ellos. Si alguno hubiera fallecido, sus descendientes heredan su parte. Los quintos serían los parientes colaterales hasta el cuarto grado (primos, tíos, sobrinos) “sin distinción de líneas, excluyendo los de grado más próximo a los de más remoto, sin representación y siempre por partes iguales”. Por último, si no existen parientes y nadie reclama la herencia por no haber testamento ni familia, hereda la Comunidad foral de Navarra. Tras proceder a la liquidación de los bienes de la herencia, la destinará a fines de interés social incrementando la dotación presupuestaria que, para estos fines, se prevea en los Presupuestos Generales de Navarra.



¿Tengo obligación de dejar parte de la herencia a mis hijos?

No. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, en Navarra existe plena libertad para disponer de los bienes. No hay legítima ( parte de la herencia de la cual no se puede disponer libremente). En el resto de España (Derecho Común) las restricciones a la hora de dejar testamento son mayores. Un tercio de la herencia ha de ser repartido por igual entre los hijos; otro tercio (es el ‘tercio de mejora’ que se puede utilizar para mejorar la herencia de un heredero forzoso si así se desea) se tiene que dejar a los hijos pero no necesariamente en partes iguales y, con el otro tercio, existe libertad absoluta. Y si se quiere desheredar a un hijo resulta complicado, ya que solo se permite en casos puntuales, como haber sufrido maltrato físico o psíquico. En Navarra no existe obligación de dejar nada a los hijos y tampoco hay obligación de dar explicaciones en el testamento de por qué se deshereda a un hijo o a varios.



¿Qué implica que en Navarra no haya legítimas?

Que, por ejemplo, si heredas de un tío un piso, lo puedas vender cuando quieras. En otras partes no es así. Hay que esperar al menos dos años (lo marca el artículo 28 de la Ley Hipotecaria) y hasta que no pasan esos dos años, la inscripción del piso heredado en el registro de la propiedad no será definitiva. En cualquier caso, hay que tener en cuenta cuánto cuesta heredar en Navarra.



¿Protege la ley navarra a los hijos del primer matrimonio?

El progenitor que contrajera matrimonio o constituyera pareja estable con otra persona está obligado a reservar y dejar a los hijos de la unión anterior, o a los descendientes de los mismos, la propiedad de todos los bienes que por cualquier título lucrativo, hubiera recibido de su anterior cónyuge o pareja estable, de los hijos que con ellos hubiera tenido o de los descendientes de estos. A lo que afecta, explica el notario José Miguel Gómez Sánchez, “es a los bienes que un viudo haya heredado de su cónyuge, y solo a esos. Esa ley (la 273 del Fuero Nuevo) no se ha aplicado mucho porque lleva poco tiempo en vigor y porque no es un caso muy frecuente. A medida que pase el tiempo se aplicará más”.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar