Solana aboga ahora por "eliminar" el complemento a exaltos cargos en Navarra

Actualizada 17/04/2019 a las 12:56

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha abogado este miércoles por "eliminar" el complemento para los altos cargos, recuperado por el propio Ejecutivo a través de la ley de Presupuestos de Navarra, pero ha señalado que "no cabría la fórmula del decreto ley en este momento en que nos encontramos para solventar esta situación", por lo que ha señalado que debería abordarse en el Parlamento.



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que "el Gobierno entiende que no puede ahora mismo resolver este tema a través de un decreto ley porque nos referimos a una ley de mayoría absoluta, la ley de Incompatibilidades, y por lo tanto no cabría la fórmula del decreto ley en este momento en que nos encontramos para solventar esta situación".



Ha indicado la portavoz que la recuperación del complemento es "una situación de alguna forma sobrevenida, incluida en una decisión de revertir recortes, en este caso, una voluntad clara por revertir una medida que el Gobierno creía que había que revertirse con urgencia más pronto que tarde como era la cuestión de las jubilaciones forzosas; y en ese afán de revertir aquello entró junto con otros puntos la cuestión de los complementos".



Solana ha indicado que "una vez vista la situación generada, las posiciones de las distintas formaciones en el Parlamento y la reacción social que ha habido, compartida desde el Gobierno, creemos que merece estudiar la vía para revertir esta situación". "Habría que ver la fórmula para esto que parece que sí hay una mayoría clara de acuerdo para eliminar estos complementos", ha expuesto.



Según ha dicho, creen que debería hacerse en sede parlamentaria y "estaremos expectantes para ver cuáles son las propuestas que consiguen acordar las formaciones del Parlamento, que entendemos que harán lo que esté en su mano por buscar la vía y la fórmula". "Entendemos también que llegados al punto de votar una modificación de ley habrá unanimidad para erradicar ese complemento", ha comentado.



María Solana ha señalado que "es el Parlamento quien tiene que decir si existe una fórmula para habilitar una modificación legal de este tipo previa al nuevo periodo de sesiones".



Ha expuesto la portavoz que "hubo una modificación de la ley de Incompatibilidades en 2018 y ninguna de las formaciones que hoy muestran preocupación con esta cuestión advirtió que este complemento estaba presente en esa ley y ninguna propuso eliminarlo". "Parece que nadie ha analizado con la debida atención, ni las formaciones del Parlamento ni tampoco desde el Gobierno, el contenido exhaustivo y concreto del paquete que se estaba revirtiendo", ha opinado.



Solana ha señalado que "no sabemos si todos están de acuerdo en que hay que eliminarlo o creen que hay que reducirlo o acotarlo...". "Estaremos expectantes desde el Gobierno", ha añadido, para precisar que "parece que lo claro y lo óptimo es que desaparezca el complemento, como dice estar; más allá de que luego se tengan que retratar en un voto y en una posición concreta y entonces veremos la posición de cada cual". "Entiendo que es mucho más limpio eliminarlo en la ley; nosotras hablamos desde el Gobierno de eliminarlo", ha indicado.

