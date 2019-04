Actualizada 09/04/2019 a las 14:21

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha manifestado que desconoce si se abordó con los partidos del cuatripartito la recuperación del complemento del 25 por ciento para los exaltos cargos, "más bien creo que no".



Beaumont ha indicado que no ha sido la encargada de "saber las negociaciones del cuatripartito a efectos del Presupuesto, salvo a lo que afectaba estrictamente a mi departamento". "Desconozco si este asunto se hubiera hablado, más bien creo que no porque si se hubiera hablado lo hubiéramos sabido", ha detallado.



En rueda de prensa, la consejera ha señalado que el complemento a los exaltos cargos es un "porcentaje máximo del 25 por ciento" y "no lo perciben todos los exaltos cargos que sean funcionarios sino solamente los que ocuparon puestos de alto cargo con derecho a cesantía, miembros del Gobierno, directores generales o directores gerentes de organismos autónomos"

Ha detallado que actualmente perciben este complemento 22 personas, exaltos cargos de gobiernos de UPN y del PSN anteriores (16 de ellas perciben el 25%, 1 el 15%, 4 el 5% y 1 el 19%), "todas ellas son de nivel A menos una que es de nivel B".



Beaumont ha señalado que de los actuales altos cargos con derecho a cesantías son funcionarios con eventual derecho a percibir este complemento un total de 16 personas, todas de nivel A menos dos de nivel B.



La consejera ha negado que haya habido opacidad en torno a la recuperación de este complemento por parte del Gobierno y ha afirmado que "si algún procedimiento es más público es la elaboración de los Presupuestos". "Ningún grupo enmendó esto y por tanto que UPN y PSN digan que se ha actuado con nocturnidad y opacidad cuando podían haberlo enmendado y no lo hicieron evidencia o mala intención o que no se vieron los Presupuestos, lo tendrán que aclarar", ha dicho.



Por su parte, la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, ha indicado que se ha decidido por parte del Ejecutivo recuperar dicho complemento porque la ley de 2012 "contenía diversas medidas situadas en un contexto de crisis económica"; algunas de ellas "para siempre" y otras medidas "se han ido prorrogando" y estaban "circunscritas a una situación de crisis económica".



Según ha continuado, "ha sido en este ejercicio cuando el departamento de Hacienda y Política Financiera considera que en la situación económica y presupuestaria ya no concurrían los requisitos exigidos por la ley foral de 2012 para mantener la vigencia de esos artículos".



Goñi ha detallado que el coste anual máximo para el complemento de los 16 altos cargos actuales sería de 100.000 euros y es de 120.000 euros para los 22 exaltos cargos anteriores.

