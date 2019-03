Ciudadanos, sobre la alianza con UPN para las elecciones: "Si todo va como va, falta poco"

Actualizada 10/03/2019 a las 13:01

La secretaria de Organización de Ciudadanos Navarra, Ruth Goñi, ha afirmado que su formación está negociando con UPN de cara a concurrir unidos a las elecciones generales, forales y municipales, tal y como adelantaba este sábado Diario de Navarra, si bien ha remarcado que "todavía no hay nada firmado".



"Estamos en negociaciones y en pocos días podremos hablar, no podemos concretar nada aún pero es verdad que estamos en conversaciones con UPN", ha manifestado en declaraciones a los medios después de participar en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Pamplona.



Si bien ha precisado que "todavía no hay nada firmado", ha añadido que "yo creo que si todo va como va, falta poco" y ha asegurado la alianza "es posible".



Preguntada sobre si la postura de Ciudadanos respecto al Régimen Foral podría complicar este acuerdo, Goñi ha destacado que "hace tres años y medio se ajustó el posicionamiento de Ciudadanos respecto al Régimen Foral y el Convenio Económico". "Otra cosa es que no se nos haya hecho mucho caso en ese posicionamiento pero ahí no hay ningún problema. Respetamos absolutamente el Régimen Foral", ha subrayado.



Cuestionada, por otro lado, sobre si este pacto sería de cara a las elecciones generales, forales y municipales, Ruth Goñi ha contestado que "se está hablando de todo".



La representante de Ciudadanos no ha querido entrar en detalles sobre el contenido de este acuerdo y ha recalcado que "cuando esté firmado lo veréis, porque aquí mientras no se firma algo no hay nada".

