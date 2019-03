Lapazarán (PPN) ve "muy positivo" un posible acuerdo UPN, PP y Cs en Navarra

Actualizada 10/03/2019 a las 13:13

El senador del PP por Navarra, José Cruz Pérez Lapazarán, ve "un hecho muy positivo para el constitucionalismo" la posibilidad de que su partido concurra junto a UPN y Ciudadanos a las próximas elecciones generales, forales y municipales en la Comunidad foral, posibilidad que adelantaba en exclusiva este sábado Diario de Navarra.



"Es un hecho muy positivo que vayamos los tres partidos en una coalición a todas las elecciones, tanto las nacionales como las forales y municipales", ha remarcado en declaraciones a los periodistas después de participar en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.



"Es un hecho positivo, ante el gobierno que tenemos multipartito, que los partidos constitucionalistas, aquellos que estamos en contra del independentismo y el nacionalismo, vayamos todos juntos intentando echar a este gobierno que ha llevado a Navarra a subirle los impuestos, a oponerse al Canal de Navarra, al Tren de Alta Velocidad y a la imposición de un idioma", ha remarcado.

Te puede interesar



No obstante, Pérez Lapazarán ha manifestado que "vamos a esperar" y ha opinado que "en los próximos días se conocerán más los detalles de cuál es el tono y el fondo de los acuerdos". "Es un momento interesante e importante para Navarra y para España y, en este sentido, vamos a ser prudentes y vamos a dejar todo lo que es partidismo para anteponer el interés general de Navarra y España", ha agregado.



Preguntado sobre la posición de Ciudadanos respecto al Régimen Foral de Navarra, el senador navarro ha afirmado que el partido naranja "ha sido claro" a este respecto y se ha mostrado convencido de que "se van a anteponer los intereses de la foralidad, la tradición histórica de Navarra". "Yo creo que en este momento no está en discusión este tipo de situaciones, todos somos conscientes del interés que en este momento radica y nos pide la ciudadanía de ir todos juntos y, en este sentido, vamos a anteponer el interés general y no los detalles y algunas declaraciones anteriores sobre el Régimen Foral", ha agregado.



"El que quiere integrarse en esta coalición sabe a qué atenerse, en definitiva a defender la foralidad de Navarra", ha concluido.

Selección DN+