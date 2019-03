La posible alianza electoral de UPN y Ciudadanos descoloca a los partidos

10/03/2019 a las 06:00

La posible alianza electoral entre UPN y Ciudadanos ha descolocado al resto de grupos políticos. El movimiento del líder del partido regionalista, Javier Esparza, les ha pillado por sorpresa.

Las primeras declaraciones fueron críticas con la propuesta de Esparza. La dirigente del PSN, María Chivite, la definió como un pacto a la “andaluza”, y Koldo Martínez, de Geroa Bai, afirmó que el regionalista utiliza a UPN de “caballo de troya” para “meter en el Parlamento” al PP “más contrario al autogobierno” y al “antiforalista” Ciudadanos.

Como avanzó este sábado Diario de Navarra, Esparza va a plantear al Consejo Político de UPN ir en una plataforma con Ciudadanos a las generales, al Parlamento y a algunos ayuntamientos. Si el partido lo avala, será un paso más para presentar una propuesta electoral lo más fuerte posible y reforzar así el bloque constitucionalista del centro derecha.

El acuerdo incluiría el compromiso de respetar el Régimen Foral y el Convenio Económico. Este pacto se sumaría al que Esparza firmó esta semana con el PP, por el que integrará a miembros de ese partido en las listas.

LA PRIMERA REACCIÓN, DEL PSN

La secretaria general del PSN, María Chivite, fue la primera en hablar públicamente de este posible pacto, en el discurso con el que abrió la reunión del Comité Regional socialista, citado ayer para elegir a los candidatos a las generales, al Parlamento y a Pamplona.

Chivite afirmó que UPN lo que quiere es reeditar en Navarra el “pacto andaluz”, en relación con el acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox. Aunque hay que recordar que la propuesta de Esparza no incluye a Vox.

La socialista sostuvo que ese movimiento es “un signo de debilidad” y de que UPN “no tiene un proyecto político para Navarra propio”. “Ha abandonado el supuesto navarrismo por más españolismo y por una derecha más radical que, por cierto, ataca al régimen foral de Navarra”.

“Propone una suma de derechas para que Navarra reste, para que Navarra sea menos Navarra y no pueda avanzar en el autogobierno”, agregó.

UPN Y EL "CONSTITUCIONALISMO"

Chivite dejó claro con su discurso que no van a responder cuando grupos como UPN y Ciudadanos les preguntan en qué lado estarán, si con un futuro gobierno constitucionalista o nacionalista. “Esto no va de que un bloque son los malos y otro bloque son los buenos. Esto va de un sistema democrático en el que hay diferentes alternativas y proyectos”.

Chivite cuestionó que UPN sea “constitucionalista” o pueda dar “lecciones”, recordando que no votó a favor de la Constitución.

En cuanto al nacionalismo, dijo que es “minoritario”, pero no se puede “obviar ni vivir de espaldas a él”. “No obstante, tenemos claro que no queremos que el nacionalismo vuelva a presidir el Gobierno” foral, porque “aprovecha la ocasión” para “la construcción nacional, no se corta a la hora de utilizar políticamente el euskera o de imponerlo” y “relega” los símbolos de Navarra.

También se dirigió a la “supuesta izquierda” que está en el cuatripartito (Podemos e I-E), que “a lo único que se ha dedicado ha sido a hacerle el juego al nacionalismo” en Navarra.

LISTA DEL CUATRIPARTITO

Los grupos del cuatripartito escenificaron este sábado su acuerdo para una lista unitaria al Senado, acto en el que no quisieron opinar sobre la posible alianza UPN-Ciudadanos. Geroa Bai sigue intentando que sus socios extiendan la coalición al Congreso, seguramente con más fuerza tras este movimiento del líder de UPN.

Sin embargo, Podemos e I-E ya tienen elegidos a sus propios candidatos a la Cámara Baja. EH Bildu podría darlos a conocer este domingo.

El portavoz de Geroa Bai, la coalición del PNV, Koldo Martínez, afirmó en una nota que el pacto con Ciudadanos sólo puede entenderse “desde el miedo a las urnas y desde la pérdida de identidad de UPN, que antepone sus urgencias electorales a la defensa de Navarra”.

