'Sálvame' relaciona a tres toreros con supuestas peleas de gallos

El programa de las sobremesas de Telecinco incorpora una nueva polémica a su historial. Este miércoles, según el propio programa, desvelaba que los toreros Juan José Padilla, Morante de la Puebla y López Simón podrían haber cometido un presunto delito de maltrato animal: las peleas ilegales de gallos.

Kiko Hernández, el presentador, anunciaba al comienzo que era "uno de los escándalos más impactantes que ha descubierto" el programa en su historia. Y es que, según afirmó, esta exclusiva llegaba por fin tras más de un mes de investigación del equipo del programa.

¡BOMBAZO! Los tres toreros implicados en un presunto delito por participar en supuestas peleas de gallos ilegales son: Morante, Padilla y López Simón. — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 15, 2020

Para respaldar la información, el programa contó con el testimonio de un testigo de las supuestas peleas de gallos, que dijo: "Fue un domingo en Sanlúcar de Barrameda, durante el confinamiento, todo el mundo sin mascarillas. Me sorprendió que se dejaran ver en un espectáculo así, no me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere".

Junto a este testimonio, el programa desveló imágenes de los toreros en estos supuestos encuentros ilegales. El testigo explicó: "En una de las fotos se ve a Padilla colocando a un gallo en el centro de la pista".

Durante la emisión de 'Sálvame' de este miércoles también hubo tiempo para que los propios toreros se defendieran. El apoderado de López Simón afirmó que el torero no sabe "ni cuántas plumas tienen los gallos de pelea" y Juan José Padilla se defendió explicando: "No estoy relacionado con el negocio. Para mí no es un negocio, es una afición. Llevo gallos pero no negocio con ellos. Mi pasión es mi cultura y mi cultura son también los gallos".

La Sargento del SEPRONA Ana Prieto, en declaraciones al programa, explicó que los tres toreros podrían ser sancionados: "El tema del maltrato animal, sobre todo el maltrato animal en espectáculos no autorizados, está recogido en el articulo 337 del Código Penal. Se enfrentarían a penas de cárcel de hasta dos años y una inhabilitación para no poder realizar actividades con animales domésticos de hasta cuatro años".

En España, las peleas de gallos están prohibidas salvo en Andalucía y Canarias.

