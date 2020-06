Mila Ximénez confiesa en Sálvame que padece cáncer de pulmón

Actualizada 17/06/2020 a las 11:21

La ausencia de Mila Ximénez de los platós de televisión ya había encendido las alarmas, una preocupación que se ha visto confirmada con la conversación en directo que ha mantenido este martes con Jorge Javier Vázquez durante el programa Sálvame, del que Mila es colaboradora habitual. Durante la entrevista, que se ha realizado por vía telefónica, Mila Ximénez confirmaba que padece un cáncer de pulmón: "Me ha tocado y vamos a salir de esta", ha señalado.

La tertuliana no pudo evitar las lágrimas durante su intervención y, aunque quisó destacar que está intentando afrontar la enfermedad desde el optimismo, también se mostró preocupada por la situación: "Estoy jodida, asustada. Se está especulando mucho, pero lo voy a contar yo”.

La enfermedad le fue diagnosticada la pasada semana después de sentir un fuerte dolor en la espalda. "Yo tenía muchos dolores en La última cena. Me tuvieron que poner una inyección. Al día siguiente hablé con María Teresa Campos y me hice una resonancia", ha dicho, a lo que ha añadido: "Me dieron el diagnóstico y es que tengo un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está localizado. Hay ciertas ramificaciones que no están controladas".

La periodista ha aclarado que va a iniciar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia y que no lo había contado antes porque "no quería hacer un espectáculo de ello": "Necesitaba hablar con mi hija y no podía hacerlo hasta que el médico no me dijera el nombre, el apellido y el tratamiento de lo que tengo".

Ximénez, que ha dicho que confía en los médicos y que piensa volver a trabajar, ha contado su mayor temor: "Me da miedo morirme ahora. [...] El mayor miedo es tener metástasis". También ha contado cómo recibió la noticia: "Pregunte: '¿Me voy a morir?'. Y la oncóloga me dijo: 'De esto, no creo". Así, ha admitido que a veces piensa que "solo es un sueño".

La exconcursante de Gran Hermano VIP, ante las lágrimas de sus compañeros, que se encontraban escuchándola en el plató (menos Kiko Hernández y María Patiño, que han entrado por videollamada), ha subrayado que va a superar la enfermedad: "De esta, salgo. Se lo juro a mis nietos y a mi hija". En este sentido, ha añadido que está pasando "mucho miedo", pero que se niega "a tener una vida de enferma": "Un tumor de mierda no me va a parar la vida, ni de coña".

