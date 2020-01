Actualizada 10/01/2020 a las 11:31

Sergi Ferré tuvo una accidentada conexión este jueves cuando hablaba desde Pontevedra de la presunta infidelidad de Kiko Rivera a Irene Rosales.



Un espontáneo se coló en su conexión en directo: “Yo también tengo una noticia. Todos estos programas de telebasura... poned programas educativos, estamos llenos de gente vaga que no quiere hacer nada”.



"Estoy en directo ahora, por favor”, le interrumpió el reportero. ”¡Es que todo me pasa a mí!”, exclamó a cámara.



En ese instante, cortaron la conexión y Paz Padilla retomó el programa con un: “¿Pero qué le pasa a este chaval? No sé si quería reivindicar algo del programa, ahora nos contará Sergi”.







