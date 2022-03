Pérez-Reverte publica un formulario "para ofendidos" tras su última polémica en las redes

"Irina Tsvila, ucraniana, muerta en combate. No me la imagino diciendo todos, todas y todes. La verdad es que no. O sea, que no", tuiteó el lunes el escritor Pérez Reverte con la foto de la fallecida en el conflicto.

Como era de esperar las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios de la red social le respondieron realmente molestos por la publicación y, quizá por esto, el escritor decidió finalmente borrarla.

Sin embargo, Pérez-Reverte quiso tener la última palabra y zanjó el asunto con otro tuit que contenía un formulario dirigido a los ofendidos por sus comentarios en redes sociales. En él, y de manera irónica, pide a los interesados que expongan desde "el motivo de la queja", y aquí llega otra de las burlas ya que una de las opciones es "me siento ofendide", hasta que le califiquen. "Fascista, hanalfabeto, masón, machista, chulo..." son algunas de las opciones que da a elegir.

Además, acaba con una contundente frase: "Una vez cumplimentado, imprima el cuestionario, enróllelo cuidadosamente y...". Tiene más de quince mil Me gustas.

No es la primera vez que Pérez- Reverte se pronuncia sobre la invasión rusa a Ucrania. Lo hizo el viernes 25 y arrasó en Twitter con su comentario: "Chicos y chicas valientes mueren otra vez, combatiendo solos y sin esperanza ante profesionales de la guerra. Europa es una piltrafa y Putin lo sabe. En unas semanas, quienes hoy lo critican negociarán sobre hechos consumados. "Hemos conseguido la paz", dirán. Y hasta la próxima." Este tuit tiene 73 mil Me gusta.