El Getafe quiere estropear la fiesta a Oier

recibe a un que espera sellar matemáticamente la permanencia en El Sadar, dónde comenzará a despedirse el capitán Osasuna , salvado desde hace varias jornadas y con poco en juego, Getafe que esperaen El Sadar, dónde comenzará a Oier Sanjurjo ante su público, tras anunciar su adiós al club que ha defendido en más de 350 partidos.

La entidad navarra hizo oficial lo que era un secreto a voces. Oier no continuará en Pamplona después de catorce temporadas defendiendo la camiseta del primer equipo. Sus compañeros buscarán brindarle una victoria ante un necesitado Getafe que todavía no está salvado.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate ha indicado que sus pupilos echarán "el resto" en este arreón final para poder amarrar la novena plaza que ocupan actualmente o, incluso, intentar hacerse con la octava.

La complejidad del choque vendrá marcada por la todavía no asegurada salvación de los azulones. Los de Quique Sánchez Flores llegarán a Navarra con el cuchillo entre los dientes, por lo que los rojillos saben que no tendrán una tarde fácil ante su afición.

muchos cambios respecto del Arrasate ha anunciadodel empate cosechado ante el Espanyol en Barcelona , por lo que, con todas sus piezas disponibles, las variantes para un posible once parecen inagotables.

Está claro que Oier será de la partida inicial por su salida, mientras que el resto del terreno de juego estará poblado por una mezcla de futbolistas que fueron titulares ante los pericos con otros que esperan una nueva oportunidad.

Enfrente estará el Getafe, que espera celebrar la permanencia en Pamplona. Para conseguirlo, debería ganar a Osasuna y que el Mallorca no sumase los tres puntos ante el Sevilla, aunque también le valdría un empate si el conjunto bermellón pierde en el Sánchez Pizjuán.

Si ninguna de esas combinaciones se diera, el Getafe tendrá que esperar a la siguiente jornada, en la que recibirá al Barcelona, segundo clasificado, antes de cerrar la temporada en el Martínez Valero ante el Elche, que está virtualmente salvado.

Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe, recupera a Jonathan Silva, que no entra en una convocatoria por lesión desde hace casi tres meses, desde el 19 de febrero. Aún así el jugador argentino no se espera que salga de inicio en un once al que podría volver el serbio Stefan Mitrovic tras un partido de sanción.

Esa podría ser la única novedad respecto al derbi del Rayo, aunque no es descartable que la acumulación de partidos en esta semana provoque alguna sorpresa como la entrada en el centro del campo de Carlos Aleñá o en ataque de Gonzalo Villar.

Alineaciones probables:

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Cote; Oier, Lucas Torró, Íñigo Pérez; Chimy Ávila, Budimir, Kike Barja.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Cuenca, Djené, Olivera; Oscar Rodríguez, Arambarri, Maksimovic; Enes Unal, Borja Mayoral.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: El Sadar

Hora: 19:00