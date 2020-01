Carta de agradecimiento del Chimy Ávila a la afición de Osasuna

Actualizada 27/01/2020 a las 18:53

El pasado viernes, el Chimy Ávila sufrió una rotura de ligamento cruzado en un lance del encuentro ante el Levante Unión Deportiva. Tras las numerosas muestras de cariño recibidas, el delantero argentino ha querido redactar unas líneas para expresar cómo afronta su recuperación y dar las gracias a la afición de Osasuna:

"La vida te pone pruebas y obstáculos, pero sólo depende de uno mismo saber hasta dónde quiere dar guerra. Yo en la vida aprendí a combatir por lo que amo. El pasado viernes inicié un partido muy importante para mí y para mi familia. Pero también para toda la gente que me apoya y que sabe que, hasta el último segundo, lo dejé todo en el campo. Siempre dije y voy a seguir sosteniendo que yo vivo cada partido como si fuese el último de mi vida. Hoy, tengo una larga recuperación por delante. Pero, con el apoyo de la gente me quiere, todo será más fácil. Estos días he recibido muchísimos mensajes de ánimo en las redes sociales y sólo puedo dar las gracias. Sé que tengo un duro camino por recorrer, pero también sé que volveré más fuerte y con muchas más ilusiones. Me costó mucho llegar hasta donde llegué. Fue como escalar los Pirineos. Pero me siento preparado para volver a hacerlo, porque sólo me importa la felicidad de la gente que corea mi nombre y que disfruta con el Comandante.

¡Este partido lo vamos a ganar todos juntos! ¡Muchas gracias por su cariño! Estaré eternamente agradecido".

Ezequiel 'Chimy' Ávila.

El pasado sábado, el futbolista argentino también se pronunció en Instagram nada más conocerse que sufre una lesión grave de rodilla. "Hoy comienza un proceso muy importante para mí. Muy duro, pero es un obstáculo más que la vida me pone. Gracias a todos por el apoyo y el cariño. Volveré más fuerte que nunca", escribió en las redes sociales.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+