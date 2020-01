Chimy Ávila: "Hoy comienza un proceso muy importante y muy duro"

25/01/2020 a las 12:30

Claro y contundente. Así fueron las primeras palabras del Chimy Ávila tras confirmarse que sufre una lesión grave de rodilla. "Hoy comienza un proceso muy importante para mí. Muy duro, pero es un obstáculo más que la vida me pone. Gracias a todos por el apoyo y el cariño. Volveré más fuerte que nunca", escribió en las redes sociales.

Sus compañeros no tardaron en enviarle mensajes de ánimo. "Tú nos has ayudado, ahora nos toca nosotros ayudarte", publicó Roberto Torres. "Ánimo Chimy, aquí no estarás solo. Estamos contigo", replicó también Fran Mérida. "Estamos contigo, comandante", puso Nacho Vidal. "Ánimo brate, estamos contigo", escribió Darko Brasanac. "Ánimo Chimy, nos vas a tener para lo que necesites", animó Marc Cardona.

