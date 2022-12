Aitor Unzué, el entrenador de la grada

selección española. A vista de pájaro, Aitor Unzué Elorza (Pamplona, 1991), es el encargado de suministrar de información al cuerpo técnico, tanto de aspectos propios del juego como del rival. Una especie de espía. El analista navarro se ha convertido en parte de la guardia pretoriana del seleccionador, que este domingo le invitó a su espacio de Twitch. “¿Qué ve Aitor desde arriba?”. La pregunta de Luis Enrique a su segundo, Rafel Pol, es recurrente en los partidos de la. A vista de pájaro,(Pamplona, 1991), es el encargado de suministrar de información al cuerpo técnico, tanto de aspectos propios del juego como del rival. Una especie de espía., que este domingo le invitó a su espacio de Twitch.

El encuentro estuvo impregnado de aroma navarro, con alusiones a su familia, Orkoien, Osasuna, las fiestas de San Fermín y la gastronomía. Hubo tiempo para conocer su visión profesional y su lado personal. Luis Enrique le tildó como “el yogurín y el guaperas del staff”. Sin duda, el asturiano dio mucho valor a su mirada única desde la zona alta del estadio. Por ejemplo, suya fue la idea de situar a Rodri como central.

“Soy hijo de Juan Carlos y mi tío es Eusebio Unzué, del mundo de las bicis”. Buena carta de presentación y palabras emotivas. “Es un orgullo muy grande cómo está afrontando mi padre la enfermedad (ELA). Relativizas cosas que te pasan, antes te comías la cabeza por cosas que no eran importantes. Es el mayor ejemplo de vida”. Luis Enrique también ensalzó a su madre y mujer de Juan Carlos, María, como “ejemplo de afrontar una adversidad”.

Aitor ha mamado el deporte y concretamente el fútbol desde pequeño de forma muy intensa. Como sus hermanos María y Jesús. Su vida se movía por los equipos que defendía su padre. “Hasta los 13 años había vivido en cinco ciudades. Nací en Pamplona, mi padre jugaba en el Sevilla pero era verano y mi madre estaba en Orkoien. Estuve hasta los 6 años, luego pasamos por Tenerife, Oviedo, Pamplona y a los 13 cambiamos para ir a Barcelona. Juan Carlos Unzué entró en la dinámica culé como entrenador de porteros.

EL FOCO, DESDE EL CALENTAMIENTO

Aitor, que también jugó en el fútbol catalán (Gavà y Sabadell), fue técnico en las categorías inferiores del Barça, pasó por el Celta, el Girona y vivió experiencias breves en USA y El Salvador tras haber cursado INEF. “Fue mi primera experiencia como analista. Me había sacado un cursillo y los entrenadores de la selección querían traer a alguien que dominara el programa. Me contrataron. Estuve 2-3 meses y muy contento”, contó en la sesión de stream. “He tenido la suerte de que mi padre ha estado involucrado en cuerpos técnicos de alto rendimiento y le preguntaba cómo hacían las cosas. Siempre he tenido esa curiosidad.

Ahora pone sus conocimientos al servicio de la selección española. Móvil y tablet en mano. “Estoy siempre arriba, en las cabinas. Primero me encargo de ordenar la alineación del rival, los coloco en una pantalla. Atribuimos el balón parado con las marcas de cada uno. Cuando empieza el calentamiento estoy pendiente del rival, para detectar algo que puedan hacer que nos pueda servir. 5 minutos antes del inicio me subo arriba con Juanjo y Pablo (analistas) y me encargo de ver situaciones de juego. Nos comunicamos con Rafel (el segundo). Les digo cosas o me preguntan. Es un feedback muy positivo”, relató.

Aitor puede mandar imágenes en directo al banquillo. “Es vital la figura desde arriba. No hay partido que no interactuemos”, agregó Luis Enrique, quien trata así de detectar “patrones” que repita el adversario. “Tienes que hacer un resumen, ir a lo relevante del partido, si no sirve de nada”, apostilló Aitor.

ORKOIEN Y SAN FERMÍN

Apasionado de su trabajo y de la bicicleta, nombró con orgullo cuestiones relacionadas con sus raíces a preguntas de los usuarios. “El San Jacobo de Orkoien es increíble, finito, carne de primer nivel”.

“Orkoien es un pueblo precioso, de piedra... Os lo recomiendo, parece de cuento”, añadió Luis Enrique antes de que Aitor saludara a sus vecinos en un tono distendido. También salió a la palestra la txistorra como acompañante de sus menús y los Sanfermines. “Además este año los he disfrutado como nunca. Mi padre tiró el chupinazo, fue espectacular”, comentó.

Además, dejó una promesa para los 34.000 seguidores que veían el vídeo en vivo: se hará un tatuaje si España gana el Mundial. Palabra de Aitor Unzué, quien a “medio -largo plazo” se ve dirigiendo desde un banquillo.

“Me divierto mucho con la propuesta de Osasuna”

Aitor Unzué es seguidor de Osasuna y también del Sevilla, donde jugó su padre siete años. Cuestionado por qué equipo prefiere barrió para casa y, además, elogió el juego del conjunto de Jagoba Arrasate y el ambiente de El Sadar. “Me quedo con Osasuna, es el equipo de la tierra. Me divierte mucho la propuesta de Jagoba”, destacó Aitor, quien también subrayó el “nivel humano” del de Berriatua por el trato que ha demostrado con su padre. “He ido a El Sadar y es increíble lo que anima la afición. Osasuna tiene buen equipo, se han reforzado muy bien este año. No le salió bien ante el Barça en el último partido, una lástima, pero están haciendo una campaña muy buena”, apuntó. “El ambiente siempre ha sido espectacular”, opinó Luis Enrique. Aitor recordó que el estadio rojillo fue nombrado como el mejor del mundo el pasado año.

El hijo mayor de Juan Carlos Unzué, además, se deshizo en elogios a Aimar Oroz, que ya había recibido los piropos de Luis Enrique días atrás. “Me gusta mucho Aimar Oroz. Recibe en situaciones difíciles y da continuidad al juego y tiene llegada”, destacó cuando fue preguntado por jugadores revelación de la Liga. También nombró a Álex Baena (Villarreal), Pablo Torre (Barcelona) y Alberto Moleiro (Las Palmas).