Decisiones que le ayudarán a ahorrar en su próxima declaración de la renta

¿A quién no le interesa la? La respuesta que algunos tendrán ya en mente quizá cambie si reformulamos la pregunta: ¿A quién no le interesa ahorrarse unos euros en la próxima declaración de la renta ? Aunque son todavía muchos los que se acuerdan de los impuestos cuando cada primavera toca rendir cuentas con el fisco y ya no pueden hacer nada para cambiar su foto fiscal, lo cierto es que conviene dedicar un tiempo estos días que restan del año a trazar una radiografía de nuestra posición financiera y tomar decisiones que pueden ayudarnos a pagar menos en la próxima declaración de la renta. Una campaña en la que los contribuyentes deberemos declarar a la Hacienda Foral cuál ha sido nuestra situación patrimonial y de ingresos durante 2022. A las vías más socorridas para rebajar la factura fiscal (...), se han sumado algunas más novedosas (compra de coches eléctricos o híbridos, equipos para el autoconsumo eléctrico...) y otras, como la deducción por creación de empleo han desaparecido. Pero hay más novedades.