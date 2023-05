Niko Mindegia se queda a las puertas de la Final a 4 de la 'Champions'

No ha podido ser. Niko Mindegia Elizaga , central navarro del Orlen Wisla Plock polaco, no podrá jugar la próxima Final a 4 de la Liga de Campeones. El de Santesteban , al igual que sus compañeros que dirige el técnico español Xavi Sabaté, lo han tenido muy cerca pero no han podido sellar su clasificación tras caer esta tarde poren su visita al GETEC Arena de Magdeburgo (Alemania).