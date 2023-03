Niko Mindegia, a los cuartos de la ‘Champions’ con máxima emoción

Niko Mindegia, central navarro del Wisla Plock polaco, jugará los cuartos de final de la Liga de Campeones tras clasificarse este miércoles 29 de marzo en Nantes, con la máxima emoción, en la decisiva tanda de 7 metros tras haber finalizado el tiempo reglamentario con un 25-25 (14-11 al descanso). En sus primeros cuartos de final, el conjunto albiazul se cruzará con un rival de la talla del Magdeburgo alemán.

Mindegia y sus compañeros, que llegaban a la pista gala después de haber firmado las tablas en la ida, no se dejaron amilanar por el espectacular ambiente del H Arena y supieron plantar cara al conjunto galo que, apoyado por los suyos, tomó ventaja de inicio. En un encuentro vibrante e igualado, el Wisla tuvo en su mano sellar el pase ya al final del tiempo reglamentario, pero un último tanto con un lanzamiento lejano de Cavalcanti forzó la decisiva tanda de lanzamientos final.

Niko, que regresaba a las pistas este pasado febrero después de su doble operación en las rodillas para solucionar una rotura de ligamento y menisco que sufrió el pasado mayo- acabó como autor de un gol y una asistencia para los de Xavier Sabaté.

GURBINDO, ELIMINDO

Peor suerte tuvo el lateral pamplonés Eduardo Gurbindo, que cayó eliminado con el Dinamo de Bucarest. Tras el 28-41 registrado en la ida en Bucarest, la sentencia estaba ya decantada. No obstante los entrenados por Xavi Pascual plantaron cara y, aunque no pudieron remontar la eliminatoria y no pasan a cuartos, lograron una meritoria victoria en la siempre complicada cancha alemana por un 31-32 (16-17). "Estamos contentos porque ganar aquí es muy complicado. Mostramos a todos que somos capaces de jugar la Champions League. Pero queremos mejorar, para intentar entrar en la Final a 4, tal vez en unos años. Éste fue un pequeño paso", aseguraba el internacional pamplonés, autor de 3 goles en los 3 lanzamientos que realizó.