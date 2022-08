Circo, danza y música... el Festival de las Murallas vuelve un año más, desde hoy hasta el 20 de agosto, con actuaciones que tendrán lugar en la Ciudadela, bajo el título ‘Cinco puntas’ (los martes, miércoles y jueves, del 2 al 18), el programa ‘Atardecer Pamplona’ que regresa al escenario de la plaza Virgen de la O (los viernes 5, 12 y 19) y el festival de danza urbana ‘Danzad, Danzad malditos’ que se desarrollará a lo largo de la Ronda Barbazana (los sábados 6, 13 y 20). La entrada será libre, por orden de llegada hasta completar aforo.

El Festival Cinco puntas, inaugurará hoy en la Ciudadela, la edición de este año. Será a las 20:00 horas, y estrenará nombre haciendo alusión al plano de la fortificación que enmarca este espacio amurallado de Pamplona que se convierte durante un mes en escenario de espectáculos de danza y circo. Las actuaciones tendrán lugar de martes a jueves, a las 20:00, en distintos escenarios de la Ciudadela, hasta el 18 de agosto.

VII Festival Danzad, danzad malditos se desarrollará este año, en la Ronda Barbazana, trasladando su recorrido de danza por rincones amurallados que van desde el Rincón del Caballo Blanco hasta el frontón Jito Alai, donde actuarán diversas compañías de danza nacionales e internacionales que actuarán los sábados 6, 13 y 20 de agosto. Cada día, a partir de las 20:00, podremos disfrutar de tres representaciones de danza y un grupo de parkour encargado de enlazar una pieza con otra. Este festival se lleva a cabo desde hace 7 años, gracias a la coordinación de la bailarina y coreógrafa, Carmen Larraz. "Al final, uno se focaliza allí donde vibra " dijo en su última entrevista para Diario deNavarra.

El programa Atardecer Pamplona tendrá lugar, un año más, en la plaza Virgen de la O, los viernes 5, 12 y 19 de agosto, a las 20:00, con espectáculos que combinan tecnología con arte y energías renovables. La ciencia como elemento principal de las diferentes expresiones artísticas, en un espacio óptimo para su disfrute: las puestas de sol de verano de nuestra ciudad. Esta programación se desarrolla en colaboración con conCienciArte.

FESTIVAL CINCO PUNTAS

CIUDADELA

Del 2 al 18 de agosto. Martes, miércoles y jueves. 20:00 horas.

Martes 2 de agosto. 20:00 h.

Entre Nous. El colectivo Cirque entre nous. (Circo, Música)

Cinco artistas a cielo abierto, tres mástiles, algunas sillas y unos instrumentos. Entre Nous, es un espectáculo de encuentros, de humor, música en vivo y acrobacias vertiginosas

Miércoles 3 de agosto. 20:00 h.

La Banda. Otra danza. (Danza)

Una pieza de danza que fusiona elementos circenses con humor. Un universo sonoro que, a través de guitarras desgarradas, sonidos electrónicos y voces gamberras, viaja entre la tensión y la ternura, entre escenas surrealistas y lúdicas.

Jueves 4 de agosto. 20:00 h.

Latas. D’click. (Circo, danza, teatro)

La compañía D’click, con varios premios a sus espaldas, celebra su 10º aniversario con una nueva creación donde sus nuevos integrantes son 200 LATAS. El circo es riesgo, pero también, humor, emoción, juego, poesía y búsqueda.

Martes 9 de agosto. 20:00 h.

Urbasa. Hutsun+Ortzi. (Música, circo)

Suena la Txalaparta, escuchamos el bosque, las piedras y el riachuelo. La niebla se cierne sobre una montaña que respira naturaleza y calma. De pronto un visitante rompe esta atmósfera con la fuerza y la tecnología.

Miércoles 10 de agosto. 20:00 h.

Back2 classic. Planeta Trampolï. (Danza, circo, música)

El circo clásico y la cultura urbana a través del baile, la música y el arte del Turntablism (scratch con vinilos). Una propuesta donde la cama elástica toma vida propia con las acrobacias de su protagonista. Un viaje al pasado lleno de humor, poesía, ritmo y carambolas.

Jueves 11 de agosto. 20:00 h.

Mute. Orain Bi. –Premio Umore-. (Circo)

Un reencuentro de dos artistas de circo que retoman su espectáculo después de duros años de pandemia. La mutación es una constante para seguir avanzando, para llegar más lejos, más alto; al ¡más difícil todavía!

Martes 16 de agosto. 20:00 h.

Poi. D’es tro – Premio Tac-. (Circo)

Un personaje atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de su peonza. Un viaje de enredos y giros que nos transporta el juego, uno de los estados más importantes de la vida. Fusión de las artes del circo con el popular juego de la peonza.

Miércoles 17 de agosto. 20:00 h.

Mikra. Berdinki. (Danza aérea, circo)

Desde el trapecio doble, dos personajes intentarán alcanzar la «perfección» acrobática, en un camino de encuentros y desencuentros. Un circo fresco, pero con una interesante carga dramatúrgica, sobre los roles de género, la paternidad o la identidad personal.

Jueves 18 de agosto. 20:00 h.

Quizás no hay final. Circ Pistolet. (Circo, música)

Acrobacias de alto voltaje, con música en directo, mucha picaresca, risas y sonrisas para grandes y pequeños. Un gran viaje delirante a ritmo de rock, con acrobacias sobre mesa, verticales, minibáscula y equilibrios de manos a manos ¡en dúo y trío!

PROGRAMA ATARDECER

PLAZA VIRGEN DE LA O

Viernes 5, 12 y 19 de agosto. 20:00 horas.

Viernes 5 de agosto. 20:00 h.

SÓ. XAMPATITO PATO. (Circo)

Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso rodeado de un sin fin de cajas que escapan a su control y con las que juega para dar forma a su mundo. Del caos surge un universo delirante donde inventa la risa.

Viernes 12 de agosto. 20:00 h.

MAÑA. CÍA. MANOLO ALCÁNTARA. (Circo, ingeniería)

La economía del movimiento y del esfuerzo es el leitmotiv de este espectáculo. Utilizar e lmenor esfuerzo posible para mover pesadas cajas, ayudado por una tecnología precaria, antigua y atemporal como son la palanca, la polea, la rueda, etc.

Viernes 19 de agosto. 20:00 h.

DENTRO, FUERA O EN NINGÚN LUGAR. DANZAI

“Cuando menos te lo esperas surge la nada, un estado de vacío, no sabes si vas o vienes. A veces la masa te arrastra. Entonces sales, gritas, y todo vuelve a empezar.” Performance del automovimiento. Experiencia cinestética.

DANZAD, DANZAD MALDITOS

RONDA BARBAZANA

Sábados 6, 13 y 20 de agosto. 20:00 horas.

Sábado 6 de agosto. 20:00 h.

CABALLO BLANCO

Presentación apertura equipo de Parkour, creado por Javi Pérez, Backflip

“Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi “

Gil Kerer, Israel

Recorrido con equipo de parkour

Site specific

JITO ALAI

“Indico”

Daniel Abreu, Islas Canarias

Recorrido con equipo parkour

Site specific

CABALLO BLANCO

“Otempodiz”

Cía Ertza

Coreografía de cierre con equipo de parkour

Sábado 13 de agosto. 20:00 h.

CABALLO BLANCO

Presentación apertura equipo de Parkour, creado por Javi Pérez, Backflip

“A ciegas”

Cía Elelei, Barcelona

Recorrido con equipo de parkour

Site specific: creación Judith Sánchez

JITO ALAI

“Ovlibion”

Silvia Batet, Cataluña

Coreografía de cierre con equipo de parkour

CABALLO BLANCO

“Fuga”

Melissa Castillo, México

Recorrido con equipo parkour

Site specific: creación Judith Sánchez

Sábado 20 de agosto. 20:00 h.

CABALLO BLANCO

Presentación apertura equipo de Parkour, creado por Javi Pérez, Backflip

“Seguir el curso de una acción en particular “

Areli Morán, Berlín/México

Recorrido con equipo de parkour

Site specific

JITO ALAI

“Entre el vínculo y la ruptura”

Stefano Mattiello y Clarissa Costagliola, Italia/Pamplona

Recorrido con equipo parkour

Site specific

CABALLO BLANCO

“Vogue”

Anuar Daemon, Pamplona

Coreografía de cierre con equipo de parkour.