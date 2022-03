¿Huelga de transportes en marzo 2022? Fechas y razones de los transportistas para parar

El próximo lunes 14 de marzo el sector del transporte iniciará un paro como protesta por las dificultades a las que se enfrenta el sector. Y decimos un paro de actividad y no una huelga porque en este caso es la patronal la que convoca esta acción reivindicativa.

Tal y como explica en su página maldita.es, en este caso no procede definir como huelga el paro que realizará el sector a partir del próximo lunes: “El paro, como se puede ver en su página web, lo ha convocado la ‘Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional’, es decir, está convocado por la patronal y, por tanto, no es una huelga sino un paro patronal (…) Mientras la huelga es convocada por los trabajadores, el cierre patronal lo convocan los empresarios. De hecho, en el documento de la convocatoria se habla de ‘paro nacional indefinido’, no de huelga”.

Se trata de un nuevo capítulo de lo acontecido justo antes de las fiestas de Navidad, cuando los empresarios del transporte también amenazaron con paros para reivindicar mejoras para el sector.

Más concretamente, la nota enviada con la convocatoria apunta: “Desde Plataforma para la defensa del sector del transporte, organización con capacidad jurídica plena para dicha acción, de la convocatoria de paro nacional ‘indefinido’ de todo tipo de transporte y de toda clase de ámbito, a partir del próximo día 14 de marzo a las 00:00 horas”.

LAS RAZONES DE ESTE PARO

En esta misma nota informativa, la plataforma solicita “a los Ministerios competentes para que se sienten a negociar con los representantes de esta organización y alcanzar los necesarios acuerdos que sean publicados en el BOE, y solo de esta manera se desconvocaría dicho paro”.

Según explica la mencionada plataforma, la razón principal para iniciar este paro es que “el 90% de las empresas del transporte (medianas y pequeñas) nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos. Consecuencias que pagan de manera directa todos los conductores asalariados a los cuales defenderemos en las demandas exigidas”.

Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -que agrupa a confederaciones, federaciones y asociaciones de transportistas- sí ha solicitado "una reunión urgente e inmediata" al Por su parte, aunque no se ha unido a este paro, el-que agrupa a confederaciones, federaciones y asociaciones de transportistas- sí ha solicitado "una reunión urgente e inmediata" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para impulsar las medidas excepcionales que la situación precisa ante "el grave e incontrolado" incremento de los precios de los combustibles.

La CNTC ha recordado en esta misma información que "no ha convocado ningún paro de transporte, ni cree que en esta coyuntura sea una solución eficaz".

En opinión de todas las organizaciones del CNTC, es momento de hacer efectivas las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, fruto de los acuerdos del sector alcanzados por el comité con el Gobierno el pasado 17 de diciembre, para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y equilibrar las relaciones de los transportistas con sus clientes.