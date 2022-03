Amplio seguimiento entre los transportistas navarros de portavehículos del paro convocado por Transportave

Los transportistas navarros de portavehículos secundan desde el lunes 7 de marzo de forma masiva el paro indefinido acordado a nivel nacional por su asociación sectorial Transportave ante la negativa de sus clientes a sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales y retributivas.

Según los datos facilitados por la asociación, federada en Fenadismer, en los dos primeros días el seguimiento del paro ha sido superior al 80% de autónomos y empresas del sector de portavehículos. En Navarra han parado la práctica totalidad de los transportistas, alrededor de 20 profesionales entre autónomos y pymes que cuentan con unos 30 camiones. Algunos de ellos exhibían este miércoles una pancarta bajo el lema ‘Portacoches en paro por nuestra dignidad y futuro’ en el aparcamiento situado a la entrada de Volkswagen Navarra, en Landaben, donde cargan prácticamente el 95% de los transportistas navarros, según explica Miguel Casteleiro, miembro de la Junta de Tradisna y uno de los transportistas que están secundando el paro en la comunidad.

Desde Transportave aseguran que las consecuencias del paro están afectando a la práctica totalidad de las fábricas de automoción situadas en España. No obstante, desde la planta navarra de Volkswagen, preguntada a este respecto, se habla, de momento, de normalidad.

Pese a que las partes implicadas en el conflicto han mantenido ya varios contactos para negociar un posible acuerdo, aún se está lejos de poder alcanzarlo, lo que impide desconvocar el paro. Desde Transportave demandan la adopción de un paquete urgente de medidas de supervivencia de su actividad, tanto en sus condiciones económicas, adaptándolas a las subidas del precio del carburante que se han registrado en el último año, como en el desarrollo de sus condiciones de trabajo.

Este paro, explica Casteleiro, tiene diversas causas, como la negativa sistemática de los operadores a adaptar las tarifas a sus proveedores, que en este momento, dice, se encuentran trabajando a un precio inferior al que lo hacían en 2012, la no aplicación de la cláusula de revisión de combustible, excepto en los momentos de beneficio para el propio operador, así como la actuación de estos operadores, aprovechando su posición de fuerza, como apisonadoras de estas pymes y autónomos, sin ningún tipo de sensibilidad ni empatía, hacia quienes sustentan la base de su negocio. "Es un suma y sigue. No sólo ha subido el gasoil, también los seguros y los neumáticos, más de un 30%. Lo único que no suben son las tarifas. Hemos dejado de percibir entre un 18 y un 20% sólo en tarifa", censura.