El debate de investidura de Pedro Sánchez continúa este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez, tendrá lugar la primera votación.

23-07-2019 Turno de Laura Borràs (Junts)

11:15

23-07-2019 Pedro Sánchez, a Esteban: "Dé un paso flexible y decidido al frente, sin miedos"

11:04

23-07-2019 Sánchez, a Esteban: "No puede escudar la abstención en que no ha habido interlocución esta semana porque la ha habido"

10:55

23-07-2019 Aitor Esteban termina su intervención diciendo que finalmente se abstendrán en la primera votación del debate de investidura

10:50

23-07-2019 Esteban, a Sánchez: "Le pido voluntad para acordar una reforma del Estatuto Vasco"

10:44

23-07-2019 Esteban: "Creemos necesario cambiar los aspectos más lesivos de la reforma laboral"

10:38

23-07-2019 Esteban: "Las presiones no pueden servir de excusa para justificar el desacuerdo"

10:36

23-07-2019 Esteban: "La gobernabilidad pasa por el diálogo y eso es lo que espera la mayoría de los votantes"

10:27

23-07-2019 Turno del portavoz de PNV, Aitor Esteban

10:20

23-07-2019 Rufián, a Sánchez: "No de por supuesta nuestra abstención. Tienen 48 horas para ponerse de acuerdo. Por nosotros no será"

10:18

23-07-2019 Sánchez, a Rufián: "El Gobierno de España siempre va a defender la soberanía nacional"

10:00

23-07-2019 Rufián, a Sánchez: "Le propongo un encuentro cada mes en Barcelona y Madrid"

09:49

23-07-2019 Sánchez, a Rufián: "Si hablamos de convivencia, tienen que reconocer a los no independentistas"

09:43

23-07-2019 Termina el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián

09:37

23-07-2019 Rufián: "Proponemos una mesa de diálogo con todas las sensibilidades políticas catalanas"

09:30

23-07-2019 Rufián: "Están jugando a la ruleta rusa de darle una segunda oportunidad a Casado. Rivera y Abascal"

09:13

23-07-2019 Rufián, a Sánchez: "O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones y no sé qué es peor"

09:10

23-07-2019 Rufián: "Señor Sánchez, tengo una noticia para usted: no tiene mayoría absoluta.

¿Qué hace pidiendo la abstención a C`s y al PP?"

09:08

23-07-2019 Rufián: "Oriol, no so yo el que debería estar aquí, sino tú"

09:07

23-07-2019 Rufián: "Venceréis, pero no convenceréios". El portavoz de ERC arranca su internvención con una cita del discurso de Miguel Unamuno en la Universidad de Salamanca

09:05

23-07-2019 Se reanuda el debate con la intervención de Gabriel Rufián

RUFIÁN: "NO DÉ POR HECHO NUESTRA ABSTENCIÓN"

El primero en subir a la tribuna ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha afeado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que este lunes dedicara "cero" palabras al "conflicto de Cataluña" y que pidiera la abstención de PP y Ciudadanos. "Fue usted un irresponsable y un imprudente ayer. O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones, y no sé qué es peor", ha dicho.

Rufián ha comenzado su discurso con el que se ha abierto la segunda jornada del debate de investidura criticando a Sánchez por ignorar también en su primer discurso a sus "hipotéticos socios", en referencia a Unidas Podemos.

"Señor Sánchez, no sé. Primera noticia: no tiene mayoría absoluta, no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a Cs y PP, al señor Casado y a Rivera?", se ha preguntado Rufián, que ha recordado al candidato del PSOE que él renunció a su escaño cuando por "buenos principios" se negó a investir como presidente del Gobierno con su abstención a Mariano Rajoy.

Rufián, que ha citado a Unamuno y ha recordado a PP, Cs y Vox que no están en la España de 1936, ha pedido a Sánchez que haga una reflexión porque "los elefantes que ignoró ayer son manadas", ha avisado, haciendo referencia a la expresión empleada en su duelo con Sánchez por el líder del PP, Pablo Casado.

ABSTENCIÓN DEL PNV

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado que su partido se abstendrá este martes en la votación para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno.

Esteban ha desvelado el voto de los seis diputados nacionalistas vascos en el tramo final de su intervención del debate de investidura, que desde ayer tiene lugar en el Congreso.

El portavoz del PNV ha ofrecido a Sánchez "mano tendida" y le ha deseado "suerte" si sale elegido, lo que no parece probable habida cuenta de que el candidato a la investidura no cuenta con los apoyos necesarios, que en la votación de este martes exige la mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor o "síes".

Esteban ha recordado al presidente del Gobierno en funciones que su cometido consiste en "articular una mayoría" para que en la Cámara se afronten los retos y se pueda encauzar el "clima político".

Para ello, hay que "poner los cimientos" y ser "valiente", le ha dicho.

Después será el turno del Grupo Mixto, cuyos representantes tomarán la palabra de mayor a menor. Así, irán debatiendo con Sánchez, consecutivamente, Laura Borràs (Junts), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Ana Oramas (Coalición Canaria), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro), Joan Baldoví (Compromís) y José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria).

La última intervención de la segunda jornada del debate de investidura la protagonizará la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Tras los debates de los portavoces con Sánchez, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto, lo que lleva su tiempo. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá que celebrarse 48 horas en caso de que Sánchez no logre este martes la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.

Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las 16.00 horas, todo apunta a que la segunda votación, que se celebrará el jueves, tendrá lugar a partir de primera hora de la tarde. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán el martes.

En la sesión que casi con toda probabilidad habrá que convocar el jueves, el candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con mayoría simple (más sies que noes).

SI FALLA, DOS MESES HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE

En el caso de que Sánchez fracase y no se logre una alternativa viable en los dos meses posteriores a la primera votación, esto es hasta el 23 de septiembre, el Rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, deberá disolver las Cortes Generales al día siguiente y convocar nuevas elecciones 47 días después, el domingo 10 de noviembre.

Esta repetición de elecciones ya se produjo en 2016 cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo de Ciudadanos de principios de marzo, pasaron los dos meses sin que prosperara ninguna candidatura y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año.

Ante el riesgo de que una nueva repetición de elecciones en plena Navidad, los partidos acordaron modificar la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días.

