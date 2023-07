Por qué no debes llevar calzoncillos debajo del bañador

Esta moda empezó en el mundo de los surfistas con el fin de evitar rozaduras y mejorar la sujeción de los testículos en aquellos bañadores que prescindían de la redecilla interior para que se secaran aún más rápido. Pero así lo que conseguían estos deportistas en realidad era precisamente lo contrario: aumentar el tiempo de secado, porque el calzoncillo no está hecho de un material tan ligero. Lo que puede acabar en infección por hongos y bacterias. Además:

Reduce la calidad del esperma por el aumento de la temperatura escrotal.

Si entra arena debajo del bóxer, que lo hará, prepárate para las rozaduras.

Además, habría que sumar otro motivo, que el uso de doble capa de ropa (interior y de baño) resta agilidad en el agua. El motivo es la composición de las prendas. Mientras que los bañadores están confeccionados con tejidos ligeros, los calzoncillos están compuestos de fibras que absorben el agua y dan mayor sensación de pesadez.

"¿Usáis calzoncillos con el bañador? A mí, personalmente, me parece una guarrada". Debate que comenzará de nuevo ahora que ha arrancado Este debate ya surgió el año pasado cuando el enfermero Jorge Ángel que acumula más de 5,3 millones de seguidores en TikTok lanzó esta pregunta:". Debate que comenzará de nuevo ahora que ha arrancado la temporada de baño sin restricciones por la sequía

El influencer explicó: "Los bañadores suelen ser de un tejido que se seca muy rápido", sin embargo, "el calzoncillo tarda más en secarse", por lo que se forma "más humedad y más riesgo de hongos". Algo que ya hemos comentado más arriba.

En el mismo vídeo de TikTok, Jorge Ángel también resolvió una posible duda que pudiera surgir a aquellos que estén pensando en dejar a un lado el calzoncillo. "Hay gente que dice 'no, pero es que, ¿y si se pone contenta?', pero los bañadores van diseñados con una rejilla, así que no os preocupéis, que eso ahí se queda", aclaró.

La explicación, sin embargo, no convenció a muchos de los seguidores del enfermero, que justificaron el roce de la rejilla interior como el motivo principal por el que llevan ropa interior. "Esa tela es mortal", "según yo, se usa bóxer cuando vas al mar para que la arena no te roce", "yo lo utilizo para que no se marque demasiado" o "yo lo uso porque tengo miedo de que se me vea por abajo", fueron algunas de las respuestas que se pudieron leer en la red social.

Ante tantos comentarios, el enfermero Jorge Ángel reconoció que no entiende "cómo no han inventado algo diferente, veo muchos problemas", concluyó.