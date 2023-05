Ona Carbonell diseña bañadores con materiales recogidos del mar

Medallista olímpica en los JJOO de Londres 2012 en natación sincronizada. Amante de la cocina y socia del grupo de restauración Nomo. Recién graduada en Diseño de Moda. Tras su adiós a la competición, está a las puertas de lanzar su primera colección de bañadores sostenibles. Todo, fabricado con materiales recogidos del mar que “retornan” al agua en forma de trajes de baño.

Ona Carbonell seguirá ligada a proyectos vinculados con la cocina, la moda y la comunicación. No deja atrás el deporte y trabaja con el COE en la Comisión Maternidad y Deporte para ayudar a las deportistas en el proceso de la maternidad.

En una entrevista con EFE Ona Carbonell conversa sobre su retirada, sus objetivos y sus nuevos proyectos.

-¿Cómo se siente una deportista el día después de retirarse?

El día oficial de después de mi retirada ha sido bastante parecido al día de antes. El proceso ha sido progresivo. Estos últimos meses no iba todos los días al CAR. De hecho comuniqué la intención de retirarme a mi entrenador y a mi equipo hace unos meses, les dije que necesitaba tiempo para terminar de hacerme a la idea. Lo hice para que ellas se pudieran planificar y afrontar la temporada de la mejor manera posible. Es cierto que es extraño, pero yo ya lo tengo asimilado.

- Siempre se marcó retos, ¿ahora cuáles son sus objetivos?

Como objetivos futuros tengo en mente la Comisión de Maternidad y Deporte con el Comité Olímpico Español (COE) de la que soy presidenta y me hace mucha ilusión. También la colección de bañadores, de mi TFG que ya la presenté hace unos meses y ahora quiero hacerlo realidad y crear mi propia marca de baño. Por otro lado, tengo una sección en TVE en Ahora o Nunca, de gastronomía. Y más proyectos que aún no puedo adelantar, pero voy haciendo de todo y seguiré ligada al deporte de una manera u otra.

- ¿En qué momento se encuentra el proyecto de la colección de bañadores?

Llevaba como ocho o nueve años en mi universidad, había aparcado mi carrera en varias ocasiones. Me quedaba solo el TFG y el año pasado pensé que tenía que ir a por ello. Tenía muy claro que quería hacer bañadores. Ya durante mi carrera deportiva tuve la oportunidad de diseñar los bañadores que llevábamos en los mundiales y los JJOO, pero tenía ganas de hacerlos para toda la gente, no solo para la competición. Y sobre todo de hacer una colección de baño sostenible, de plástico reciclado del mar.

Desde hace tiempo que me implico a nivel de sostenibilidad, y sobre todo en nuestros océanos y mares. Es una colección de baño de plásticos reciclados del mar. Desde el tejido del bañador, hasta su forro, el hilo con el que lo he cosido e incluso las piedras que llevan incrustadas son cristales recogidos en las playas de Barcelona y Menorca que he transformado. La idea es utilizar los residuos que ha desechado el hombre y transformadlos en pequeñas joyas y que se disfruten otra vez en el mar.

El proyecto se llama “Retorno” y se basa en la economía circular del reciclaje. Todo empieza y acaba en el mismo lugar, el mar. La colección está formada por total looks de 5 bañadores con sus complementos. Los complementos son de lino 100% natural y los tintes también. Mi intención con el proyecto es cambiar la industria textil, una de las más contaminantes, pasar del fast fashion al slow fashion, darle prioridad e importancia a todos los procesos y a las personas que intervienen en el proceso. Buscar la cercanía y que el producto sea artesanal. Aunque cueste más dinero busco incentivar al consumidor a que consuma menos y mejor, que dure más el producto.

- ¿Sueña con diseñar algún día la ropa de la delegación española en los JJOO?

Me encantaría algún día diseñar la equipación de la delegación española para unos JJOO. Para mí sería todo un reto, porque son patrones y tallas muy diferentes en cada deportista y en cada deporte. Ya pude diseñar los bañadores de la selección para competir, pero poder vestir a toda una delegación para unos Juegos Olímpicos sería super guay.

- ¿Dónde y cuándo se podrán comprar los bañadores?

Aún no lo puedo decir. Seguro que se podrán comprar online y habrá alguna colaboración muy chula.

- ¿Cómo es la nueva Ona Carbonell vinculada a la restauración, la gastronomía y los negocios?

La parte de gastronomía siempre me ha encantado. Soy socia de Nomo en Madrid. Seguro que seguiré ligada de alguna manera u otra a la gastronomía porque lo que me dio Masterchef fue extraordinario. Me permitió conocer más la gastronomía española y aprender a cocinar, así como tener gran relación con grandes chefs de nuestro país. Seguro que van a surgir cosas chulas en ese sentido, y más habiendo vivido siempre en el mundo del deporte, porque una parte fundamental de tu rendimiento es lo que comes.

- ¿Por qué no le gustaría ser entrenadora?

No me gustaría ser entrenadora porque considero que no por ser buena deportista tienes que ser buena entrenadora o viceversa. Además, me gusta tanto el agua que pasarme las mismas horas fuera del agua al lado de una piscina creo que no lo aguantaría. A mí lo que me gusta es nadar. No me veo, pero siempre estaré conectada al deporte y apoyaré a mi equipo.

- ¿Sigue teniendo contrato con Nike?

Sigo con Nike y estoy muy agradecida a todos mis patrocinadores, también a Isdin. Con todos continuamos con ilusión de hacer cosas nuevas, hay muy buena relación. Para mí, mis sponsors han sido una parte fundamental de mi desarrollo como deportista, de mi rendimiento y de los resultados obtenidos. Las becas dependen de los resultados y pueden no llegar a ser suficiente. Ayuda muchísimo, pero mis sponsors me han permitido dedicarme a lo que me apasiona.

- Fernando Carpena, presidente de la Federación de la Natación Española le abrió las puertas tras su despedida..

Estaré vinculada con la federación, colaborando con el equipo y ayudando a la imagen de la federación y haré todo lo que pueda, sin ninguna duda. Además tengo el proyecto Comisión de Maternidad y Deporte con el Comité Olímpico Español (COE), que es un reto hermoso que nació después de Tokio. Tras muchas charlas y reuniones con Alejandro blanco y con el COE espero hacer muchas cosas bonitas y que se vean reflejadas lo antes posible, y si puede ser de cara a los Juegos de París, pues genial.