Arranca la temporada de baño sin restricciones por la sequía

Las más de 320 piscinas de uso colectivo de Navarra ultiman los preparativos para iniciar la nueva temporada. El Club de Tenis de Pamplona ha sido uno de los más madrugadores y este viernes abrió tres de sus piscinas (la olímpica, la recreativa y la piscina infantil) para que sus más de 17.300 socios pudieran disfrutar de los primeros baños y chapuzones. Una mayoría de instalaciones arrancará la temporada el próximo sábado 10 de junio y no faltarán quienes inicien los baños el fin de semana del 17 junio.

“Teníamos estas piscinas preparadas para su apertura desde principios de mayo pero, como la meteorología no ha acompañado, no las hemos abierto hasta ahora”, cuentan desde el Club.

El Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (ISPL) ya ha dado las instrucciones y recomendaciones a los gestores para que la campaña se desarrolle sin incidencias. Hace unos días, el SPL celebró una jornada de ‘Presentación del Programa de Vigilancia Sanitaria de Piscinas 2023’.

54 EXPEDIENTES EN 2022

Durante la charla, Javier Iribarren, farmacéutico de la sección de sanidad ambiental, explicó que la normativa publicada hasta la fecha en relación con la sequía no contempla ninguna medida para as piscinas de uso colectivo. “Si se prolongase el periodo de sequía, si hay restricciones, nosotros determinaríamos las condiciones de funcionamiento de las instalaciones”, agregó. El experto, que expuso los nuevos requisitos técnicos que deben cumplir las piscinas, destacó que no hay un porcentaje de agua obligatoria que se debe renovar, sino que debe ser “la necesaria” para cumplir los parámetros de higiene del agua.

La jefa de la sección de Sanidad Ambiental, Teresa Ferrer, afirmó que se mira a las piscinas en momento de sequía, pero defendió estas instalaciones. “Son piscinas sostenibles, donde no se están vaciando y llenando continuamente y siempre se puede reciclar esa agua para el riego”, indicó.

Ferrer presentó el balance de la temporada pasada. Informó de que se tomaron 225 muestras de agua, tanto a vasos al aire libre como piscinas cubiertas. “Lo que me preocupa es que hay un porcentaje mayor de no aptas. Un 5,7% de las muestras en vasos cubiertos no cumplían la normativa por temas microbiológicos, pero en vasos descubiertos un 15,4% no la cumplían, sobre todo por pesudonoma aerogenosas. Con respecto a 2021, en los vasos descubiertos han aumentado los incumplimentos en más de cuatro puntos”.

En la temporada pasada el ISPL abrió 54 expedientes y realizó 350 informes. “Que no haya protocolo, que el socorrista no esté en su lugar, que no esté la documentación. Ese tipo de cosas no nos las podemos seguir encontrando”, subrayó. La memoria recoge dos incidencias por ahogamientos, pero afortunadamente con recuperación: una persona de 87 años y la de un niño de 5 años en Milagro.