Piel al sol, piel en riesgo

Entre estas posibles lesiones en la piel se encuentra la queratosis actínica o solar, que provoca manchas planas y, en ocasiones, algo elevadas, de diferente color, que acaban con escamas o costra. El lugar de aparición suele ser en zonas expuestas al sol, sobre todo en rostro, orejas, labios, cuello, hombros, antebrazos, manos, piernas, escote, e incluso, en el cuero cabelludo afectado por alopecia. Estas manchas pueden desaparecer, pero si no se vigilan y tratan, pueden evolucionar a un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma escamoso invasivo. Sin embargo, advierte el experto de Cinfa, “los avances en la investigación han llevado a muchos expertos en los últimos años a considerar las queratosis actínicas como carcinomas escamosos in situ por sí mismos. Es decir, que hay células cancerosas en ellos, aunque se encuentren tan solo en la capa más superficial de la piel”.

Otros tipos de manchas causadas por la excesiva exposición solar son el cloasma o melasma y que se caracterizan por ser zonas hiperpigmentadas que aparecen sobre todo en el rostro de las mujeres. Están relacionadas con la exposición al sol en el embarazo o durante la toma de hormonas. Estas manchas desaparecen tras el parto o al dejar de tomar hormonas. A ellas se suman los léntigos solares, que son un reflejo del fotoenvejecimiento y que se manifiestan en forma de pequeñas áreas marrones, ovaladas y planas. Si aparecen estas manchas, “aunque no son signo de ninguna enfermedad en sí y no requieren tratamiento”, sí resulta conveniente acudir al dermatólogo “para descartar otras patologías como el léntigo maligno”, explica el doctor Julio Maset. Otro trastorno relacionado con la exposición solar es la fotosensibilidad, que aparece casi siempre como una reacción de enrojecimiento e inflamación de zonas expuestas al sol y relacionadas con productos cosméticos como cremas, perfumes o geles de afeitado. Por ello, “es muy importante no exponerse al sol después de usar este tipo de productos”, recomienda el experto.

En definitiva, ahora que nos sobran las ganas de estar al sol, lo que no debe faltarnos es la precaución para proteger nuestra piel de los efectos nocivos de sus radiaciones.