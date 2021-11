Samsung Galaxy S22: se filtran las primeras imágenes

Galaxy S22. El futuro móvil no se ha presentado oficialmente, pero se ha disparado la rumorología y ya circulan fotos, o al menos simulaciones, sobre el siguiente estandarte de la marca coreana. En cualquier caso, no se espera su comercialización en estas Navidades, para decepción de muchos. Se estima su llegada al mercado antes de primavera. La tecnología avanza a pasos agigantados, y los productos tecnológicos se renuevan casi al instante. Especialmente los smartphones actuales. Y una de las marcas referentes, Samsung , ya calienta motores con uno de los lanzamientos más esperados del momento, el. El futuro móvil no se ha presentado oficialmente, pero se ha disparado la rumorología y ya circulan fotos, o al menos simulaciones, sobre el siguiente estandarte de la marca coreana. En cualquier caso,, para decepción de muchos. Se estima su llegada al mercado antes de primavera.

Por de pronto, se han filtrado imágenes vía Let’s Go Digital, que han sido avaladas precisamente por un ex empleado de la compañía tecnológica, aunque habrá que tomar todas las cautelas posibles. Según los expertos, los nuevos Samsung Galaxy S22 y Samsung Galaxy S22+ no presentarán un diseño muy rupturista respecto a sus antecesores. Más bien se trataría de una ligera actualización o evolución más refinada, y guardan muchas similitudes con el S21. A simple vista, los nuevos móviles lucen menos marcos para la pantalla y los cantos son menos angulosos. En cambio, el módulo de la cámara trasera presenta más relieve, como se aprecia en las imágenes simuladas.