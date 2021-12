Tres recetas para picar con queso camembert: un turrón y un hojaldre

Oficialmente ya es Navidad. Bueno, el calendario dirá lo que quiera. En mi casa ya está puesto el árbol, las luces por toda la casa, los tres belenes y nos hemos comido ya dos calendarios de adviento. Enteros. Ya es Navidad. Y pocas cosas hay más navideñas que el turrón. Bueno sí, los excesos, los reencuentros y la nieve, que de esta última ya hemos tenido suficiente este año. Gracias. Pero ayyyy los turrones. Ver esas estanterías repletas en los supermercados, ¡que cada vez hay de más tipos! Cuando yo era pequeña no recuerdo que los niños tomáramos turrón. Dios, me he sentido muy viejuna con este comentario. Pero me refiero a que no había como ahora de lacasitos, de colorines, de mil chocolates... Dirán los puristas que eso no es turrón. Pues dejen de leer entonces que yo les traigo un turrón de queso. ¿Siguen ahí? ¿Se han desmayado? Dice la Real Academia de la Lengua que el turrón por definición es: “Dulce hecho con almendras u otros frutos secos tostados, enteros o molidos, y miel o azúcar, que tiene forma de barra plana y rectangular; se consume en fechas navideñas”. El mío dulce no es, vale. Pero todo lo demás lo cumple. Bueno, lo hice redondo y miel no le eché porque no se me ocurrió pero ya les digo yo que al próximo le pongo. Miel y queso, madre mía la maravilla. Me mandó la receta María José, mi agente comercial de Thermomix, que me manda un montón de recetas para que la use (uno de mis propósitos más recurrentes de año nuevo siempre). Pero no sufran que les chivo también cómo hacerlo si no tienen el robot. Que aquí estamos para poner nerviosos a los puristas y hacer, como sea, turrones de lo más variopintos. La semana que viene les prometo uno de foie, muy navideño él también. Que todavía nos quedan unos días para tener que portarnos bien.