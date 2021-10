Tres recetas con plátanos de La Palma

Creo que desde hace unas semanas todos entramos en nuestras casas sintiéndonos muy afortunados. Nos metemos en la cama rodeados de nuestras cosas y nos acordamos de la gente de La Palma que lo ha perdido todo. No como frase hecha. Como realidad. Todo. Vale, la vida no y eso ya es mucho. Pero sí todo lo que la hace infinitamente más agradable y segura. Y ahora mi hija de cinco años pregunta todas las noches si el volcán llegará aquí. La semana pasada en el cole repartieron dos mil plátanos,los compró para ayudar a La Palma con toda esta tragedia. Y recaudaron dinero para mandarles. Y los niños estuvieron toda la mañana pintando volcanes y plataneras y llegaron a casa muy concienciados. No sé cuánto les durará el miedo y cuánto el sentirse afortunados por todo lo que tienen pero lo cierto es que la erupción del volcán nos ha removido como hacía tiempo. El hecho de que sea unalo hace todavía más extraño todo. Es hipnótico verlo en la tele, la gente se pone de fondo la televisión canaria admirando la belleza de la lava cayendo mientras por otro lado sienten esa tristeza de saber que lo arrolla todo a su paso. Y que nada volverá a ser igual en la isla. Y yo tenía ganas de hacer recetas con plátanos, la verdad. Porque me parece un alimento completo y delicioso. Y muy, muy polivalente. Y porque me apetecía poder hacerles de algún modo, pero me resultaba muy complicado cómo enfocar el asunto. A esta primera receta en otras circunstancias le hubiera llamado volcán porque lo cierto es que sin pretenderlo en absoluto lo parece. Pero claro… no sabes muy bien cuáles son los límites. Es difícil alabar la innegable belleza que hay detrás de esta tragedia. ¿Belleza y tragedia en una misma frase es un oxímoron? No sé. Yo a lo mío que no es filosofar si no hacer recetas. Quería, sobre todo hacerpara demostrar que el plátano combina con muchas más delicias de las que pensamos. Al timbal de chorizo le da el punto dulce que lo hace tan diferente, también combinado con aguacate en una tostada . Y, claro, incluí una receta dulce porque siendo un ingrediente tan usado en las preparaciones fit tenía que aparecer sí, o sí. Aquí sustituye a la mantequilla en unas deliciosas galletas . Ahora tienen dos misiones: comprar muchos plátanos de La Palma y dar gracias cada vez que entran en sus casas, tan seguras y tan calentitas.