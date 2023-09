El otro día le dije a un amigo que no creía en el pan de molde y me contestó que el infierno estaba lleno de gente como yo. ¿Como yo? Querido, Carlos, el infierno está lleno de gente que unta el huevo frito con él. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Me mandó tan contento una foto de su almuerzo: pan de molde con tomates cherrys, atún y nueces. Y yo le contesté eso, claro. Pobre, él que se sentía tan sano con su tentempié (maravillosa palabra) fit y saludable. Pero es que no entiendo la pasión por este pan blandurrio y, permítanme, bastante insípido. Hay una prueba mítica de gymkana que consiste en. La gente se ansia, se la mete entera en la boca y aquello es inviable, se convierte en un engrudo imposible para el que se necesita un litro de saliva. Sí, ¿quizá después de esta imagen las tres recetas de hoy ya no apetecen tanto? Quería un ejemplo de que con el pan de molde nada bueno, pero lo cierto es que después de darle una oportunidad me tengo que tragar mis palabras. Adoro contradecirme. Trasteando en el arhivo me di cuenta de que en estos 12 años apenas he hecho recetas con él. ¡Madre mía, cómo se me ve el plumero! Eso va a cambiar.. Pan de molde pero sin caer en lo fácil, en el sandwich común. Dándole una vida nueva a las rebanadas: horneadas con forma de cesta, fritas en la sartén al estilo torrija, pero en salado, claro, en una doble voltereta con tirabuzón. Y era imposible hablar de sandwiches y no recordar al rey, the king, el sandwichónnnn. La pieza clave en todo piscolabis de bien. Me pidió el otro día mi prima Marta la receta, aquí la tienes, reina. No falla. Compren un paquete de pan de molde y dedíquense a crear. Yo he empezado este finde y ya no pienso parar. ¡Prepárense! Camarada del Sonorama, tenía razón. Gracias por la inspiración. ¡Y viva Amaral!