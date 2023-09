Tartaleta de pan de molde con sobrasada y queso 

Estas cantidades son para estas dos tartaletas pero no se me agobien que si quieren hacer más es muy fácil de calcular. Por supuesto los rellenos que pueden hacer son infinitos, yo les doy esta idea de combinación porque sigo muy mallorquina pero prueben todos los que se les ocurra y me cuentan. ¡Somos un equipo!

INGREDIENTES 2 rebanadas de pan de molde

sobrasada

queso cheddar

un chorrito de nata

1 huevo

sal y pimienta Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Amasamos el pan de molde con la ayuda de un rodillo para que quede estirado y compacto. Colocamos cada rebanada en un molde para magdalenas previamente engrasado con aceite o mantequilla, cubriendo la base y las paredes. Horneamos los panes (con el horno precalentado) a 200ºC durante 5 minutos. Sacamos los panes del horno y reservamos. Ponemos en una jarrita los huevos y los batimos. Añadimos la leche, una pizca de sal y pimienta. Mezclamos todo bien. Sin desmoldar las tartaletas ponemos sobre ellas la sobrasada y el queso en trocitos. Y cubrimos con la mezcla que tenemos en la jarrita. Metemos en el horno inmediatamente porque si se humedece mucho el pan se deshará. Y las tendremos ahí hasta que veamos que el queso se ha deshecho y la masa se ha solidificado. Desmoldamos y servimos.