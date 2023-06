La magia de convertir el patio del cole en un picnic

Tuve el otro día la mítica tutoría de fin de curso en el cole de mi hija. ¡Fin de curso ya! Madre mía, tengo la sensación de haberme dormido con las primeras nieves y haberme despertado ya en verano. ¡Qué paren un momento el mundo! No me quiero bajar como mi adorada Mafalda, pero sí quiero parar un segundo. STOP. Tranquilidad, por dios, que vivimos a un ritmo frenético inaguantable. Menos mal que llega el verano y sus tiempos son siempre más tranquilos. El problema de todo es el trabajo, ya lo tengo yo detectado, aunque no es este el mejor lugar para hablarlo, ejem ejem... ¡Que me desvío del tema! Volvamos a la tutoría que quería contarles yo que lo que más me gustó de todo lo que me contó la profesora es que a la pandi de Julia les llaman: Las chicas del picnic. Me pareció una fantasía de nombre para un grupo de niñas de 6 años. Me las imaginé tan majas sentadas todas en círculo en el patio tomando su almuerzo y charlando de las trivialidades de la vida... Y me hizo pensar también en el maravilloso plan que ha sido siempre un picnic al que en realidad asociamos más con hierba mullida, brisa agradable, sombra de árboles y olor a flores, que con un suelo de cemento, griterío infernal de niños desatados, ataques de balones y un suelo minado de rodajas de chorizo. Pero la vida es un poco eso también, adaptarse a las circunstancias, jugar la partida lo mejor que puedas con las cartas que te han tocado, aunque eso suponga que el picnic tengas que hacerlo lejos del río. Los sandwiches a disfrutar pueden ser miles; hoy les doy tres ideas fresquitas, saludables (obviando el genial pan fritanguero sumergido en aceite). Aguacate, anchoas, quesos suaves varios, membrillo, tomate natural, salmón ahumado, mostaza, brotes de lechuga que siempre dan color... En realidad las chicas del picnic ya tienen el mejor ingrediente del planazo: sus amigas. Y esa es la clave.