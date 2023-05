Tres ensaladillas top y una muestra de amor

Hice esta ensaladilla de pulpo y gambas el otro día después de días teniéndola en mente. La recree varias veces en mi cabeza, babeé imaginándomela y por fin una mañana encontré un rato para hacerla, para hervir las patatas, pelas las gambas, hacer el pulpo… Hice solo una ración. Por ahorrar ingredientes, por ahorrar tiempo… La emplaté, le hice una foto, la subí a Instagram y por fin me senté feliz y ansiosa a degustarla. Le di un primer bocado y aluciné. Era tal y como la había imaginado en mi cabeza. Una mezcla brutal de sabores que la albahaca que había improvisado por encima para la foto mejoraba todavía más. Y entonces me sonó un mensaje en el móvil. Una persona a la que quiero mucho me decía: “Ehhhh que buena pinta ¡tráeme un tupper!” Y yo miré el plato y ¿qué hice? Dejé de comer en ese preciso instante y guardé lo que quedaba. Para meterlo en un tupper sí, y para compartirlo con ella. Y pensé que qué poco valoramos a veces que otros cocinen para nosotros. La verdadera muestra de amor que eso supone. Yo esta ensaladilla la había cocinado en principio para mí, sí, pero no sé si hay mayor muestra de amor que guardar a medias la delicia que estás comiendo y hacerte un huevo duro para quitarte el hambre. Ya se lo digo yo, NO LA HAY. Como el amor que nos demuestra siempre Pilartxo cocinándonos cada Noche de Reyes esta ensaladilla de langostinos . Les dejo la receta también. Ojalá les sepa tan rica como me sabe siempre a mí en esa casa. Ya saben que para eso la compañía es el ingrediente más importante. Cocinen para la gente que quieren, demuéstrenles así su amor. Muchas veces no lo valorarán, no les darán las gracias ni siquiera, pero no hay mejor sensación que la de saber que tú sí has hecho todo lo que estaba en tu mano para demostrar, para querer bien. Y pónganle mahonesa al invento, claro. Esa salsa de los dioses sabe a veces más rica que muchos besos.