Tres recetas con masa brick

Hubo un tiempo maravilloso en el que todas las semanas hacíamos en la cocina que tiene Diario de Navarra en su sede de la calle Zapatería cursos de cocina en los que aprendíamos un montón y, sobre todo, nos divertíamos increíble. Y cuando el curso era de risottos lo teníamos que repetir hasta seis veces porque nadie quería quedarse sin conocer todos los trucos para hacer el arroz así. Y Carol Ágreda, nuestra cocinera de cabecera, con su paciencia infinita repetía el mismo curso una y otra vez… ¡y sin perder la sonrisa! Éramos muy felices. Y yo me di cuenta el otro día que desde que no hacemos esos cursos yo ya no utilizo la masa brick de la que tanto abusé en aquella época. Quizá con la pandemia también perdí la maravillosa costumbre de organizar comidas y cenas multitudinarias en mi casa a todas horas. Era entonces cuando más recetas hacía con esta masa crujiente que queda siempre tan lucida. La cosa más sencilla del mundo se convertía en un manjar digno de admirar si venía presentado en brick. También la cosa más sosa del mundo como la merluza de la primera receta. Que no es lo mismo tomarla vuelta y vuelta en la sartén que envuelta en un crujiente y con sabrosas verduritas acompañando. La morcilla no es que necesite muchas florituras para brillar, pero en sobre y con mermelada pues tiene mucha más gracia, claro. Como la tiene sacar del horno una bandeja con decenas de saquitos de puerros y gamba. Esos manjares que nos unen tanto al disfrutarlos alrededor de la mesa, ese planazo que es compartir mantel y risas con la gente que quieres. Como lo hemos hecho esta Semana Santa que ya hemos dejado atrás. Con la pena que da volver a la rutina. Pero las penas con brick son menos penas, y qué mejor que utilizar un clásico para combatir la depresión de la vuelta. Brick, brick, en modo fino; brick, brick, en modo normal. Brick, brick, brick.