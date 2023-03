Tres recetas con la carne saludable del pavo

"Patricia me ha dicho hoy en el recreo que soy una adolescente” me dijo el otro día mi hija de seis años a la salida del colegio. ¿Y qué es eso? Le pregunté yo haciéndome la loca. “¡Pues lo que eres tú!” Me dijo convencida. “Ah no, no, perdona, yo soy una señora”, le dije aguantándome la risa. Angelico... Quién pillara la edad del pavo, con sus crisis existenciales y sus granos, pero con su toda la vida por delante, sus primeros besos y esa ilusión del todo por descubrir. Pero ¿por qué se le llama así a esta época convulsa? Pues por nuestros protagonistas de hoy, precisamente. Por lo visto los pavos se comportan de forma parecida a los adolescentes, “reaccionan de forma exagerada a los cambios, lanzan gritos sin venir a cuento y muestran una desproporción en el cuerpo que, efectivamente, recuerda bastante a la de los púberes”, leo. Los amo. Pero centrémonos en cuestiones del zampar, que me disperso. Menuda novedad. La carne del pavo es similar en forma y características a la de su primo el pollo, pero destaca sobre él en algunos aspectos importantes para la salud. ¡Y, sin embargo, aquí no la consumimos mucho! Se trata de una carne menos energética, pero tiene un aporte mayor de proteínas y menor de grasas, por lo que engorda menos. Fantasía. A pesar de que ambas opciones se consideran alimentos saludables, es cierto que el pavo tiene un perfil nutricional mejor que el del pollo que, además, tiene más colesterol. Mientras que el pollo tiene 167 calorías por cada 100 gramos, el pavo tiene 107. Algo rascamos. Combinen las dos carnes, cada una tiene su gracia. Como lo tiene combinar también la madurez con esa adolescencia que no se debería terminar de ir nunca. No pierdan nunca la ilusión por esas primeras veces de las que les hablaba antes. Tengan la edad que tengan quedan muchas, muchísimas, y sin cuerpo puber, que siempre se agradece.