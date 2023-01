Tres recetas sanas perfectas para cumplir los propósitos de año nuevo

Mi hija de seis años descubrirá hoy cuando abra su mochila que tiene para almorzar tomates cherrys, pepinillos y nueces. ¡Feliz vuelta al cole, mi amor! Aquí los propósitos de año nuevo los hacemos en familia. A ver si voy a estar yo sufriendo con mi triste manzana de media mañana y esa tía que se ha puesto morada de dulces estas Navidades va a estar comiendo mientras tanto un bocadillo de nocilla. De eso nada, monada. Aquí se sufre en equipo. Me dirán los gurús de la comida sana que mi primer error es ese: relacionar la comida sana con la desazón y los dulces con la alegría. Que el primer paso es cambiar el chip, blablabla, aprender a disfrutar comiendo brócoli BLA BLA BLA. Me lo dirán y yo querré darles un bofetón porque yo de dieta me vuelvo agresiva. ¿Se cazan más osos con miel que con vinagre? Soy el oso. Eso sí, un oso que sabe que no puede seguir este ritmito vital de vermús, patatitas, croquetas al sol y roscón de reyes durante una semana. Un oso que en realidad ama enero porque le ofrece la posibilidad de soñar con que “este año sí que sí” cumplirá los propósitos que se ha marcado. Propósitos que siguen siendo los mismos desde hace años, lo que dice bastante poco de mamá oso, sí. O mucho, según se mire. Y nada bueno. Así que después de semanas felices llenando estas páginas de turrones, foies, tartas y tentaciones varias ha llegado la hora de los champiñones rellenos , las cremas de verduras y las tortillas de espinacas y queso . Eso sí, todo muy colorido que así una se toma la vida de otra manera. Diré a favor de los gurús que estaba todo delicioso, que apenas lloré mientras lo preparaba y que tengo muchas esperanzas puestas en 2023 y en el cultivo de mi fuerza de voluntad. Y recuerda: “Cuida tu cuerpo, es el templo donde vives... Ommmm”. Madre mía , qué pereza… ¡Ánimo a todos!