Tres recetas con cebolla, perfectas para estos fríos

Creo mucho en estar triste y ponerte ‘Anatomía de Grey’ para llorar más. Aprovechar el drama de la serie (porque ojo al dramón que es) para sacar fuera también lo tuyo. Que oye, mucha pena que ese riñón no haya llegado a tiempo pero yo también tengo lo mío. Y ya que nos ponemos, gimoteo por las dos cosas a la vez.lo llamo. Y creo también mucho en ir a funerales a plañir también por tus muertos. Aprovechar y ya que se te ha corrido el rímel no parar hasta vaciarte del todo. Por eso creo también en el poder curativo de las cebollas. El papel que ocupan en la sociedad. Que estás tú tan feliz preparando un guiso y de repente te encuentras llorando a moco tendido en la cocina, replanteándote tu vida con una cebolla en una mano y tu estabilidad emocional en la otra. Pero para cuando pruebas el plato que has preparado con ella estás ya mucho más tranquila y relajada porque llorar te pone los ojos rojos pero ayyyy te deja estupendamente. Y todo te sabe más rico después, con esa sensación de desahogo en el body. Si además se trata de esta sopa de cebolla calentita y reconfortable que te templa el cuerpo y la vida... todo se ve de otra forma después. Y ya sabemos, además, que los dramas con queso son menos dramas. Menos tradicional y más arriesgada es la galette . Una especie de crepe con forma de sobrecito con la que sufrí mucho haciéndola. Se me complicó la masa, se me torció el relleno, me quedó de todo menos instagrameable pero eh, no lloré. Porque para entonces ya estaba tranquila y sosegada. Por eso la crema de cebolla con el beicon churruscadito por encima me la tomé también ya sonriendo, saboreando cada cucharada de ese manjar perfecto para estos fríos que se nos echan encima. Llorar está bien, solo hay que elegir las cebollas por las que realmente merece la pena hacerlo.