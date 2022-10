Las verduras en conserva, más ricas y sanas que nunca. Hoy, tres recetas.

Espárragos, alcachofas y pimientos son los reyes de las conservas en Navarra. Estos últimos, además, están de temporada así que hay mucho que celebrar. Y mucho que desmentir.. No tienen un pero, vamos. Porque además están riquísimas. Todo muy superlativo, sí. Las conservas son una manera estupenda de comer verduras y alcanzar así las cifras semanales que nos marcan los nutricionistas y que muchas veces la rutina y la pereza nos impiden alcanzar. Y es una manera de ahorrar también, porque las tenemos ahí en la despensa y no se ponen malas. No como esas verduras frescas que nos miran cada día más tristes y chuchurrias desde la nevera. Y nos juzgan cuando nos hacemos esos espaguetis porque son mas rápidos y no nos quedan neuronas para mucho más. Con las conservas solo tenemos que tener una cosa en cuenta, que tenganque certifican que son de aquí. Reyno Gourmet es la garantía de que todo el proceso se ha llevado acabo en Navarra. “Cuando se adquieren estos productos con denominación de origen se contribuye a fijar a la población en las áreas rurales”, como defendió Cayo Martínez Sainz, presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar) y director de Conservas Viuda de Cayo durante los Diálogo Gastronómicos sobre conservas organizados la semana pasada por Diario de Navarra. Y yo salí de ahí con una antojo increíble de espárragos, de alcachofas, de pimientos... y ya saben lo bien que se me da cumplir sueños. Me ayudó mucho pasar el domingo en Aoiz. Con Sole que me da siempre mil ideas para mis páginas. La suerte de tener cerca a una influencer... Me fui de allí cargada de ingredientes para mis recetas. De ingredientes y de energía para toda la semana. Y eso sí que me hacía falta. ¡A por ella!