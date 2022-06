Tres recetas de espaguetis (una con superpoderes)

Mi hija está enganchada a unos dibujos de unos gatos callejeros que tienen un grupo de música y viven aventuras. Por si les parecía poca emoción uno de ellos tiene un antojo brutal de espaguetis con albóndigas cuando intuye que hay cerca un peligro. ¡Maravilla! Yo no puedo dejar de imaginarme a los guionistas ideando todo esto fumados en una sala diciendo tonterías. El gato en cuestión se llama Albóndiga. Pura poesía. Estoy todo el día canturreando la canción y fomentando así fuertemente mi antojo. “Los tallarines de la abuela Pina , son nuestros favoritos y nos dan energías, la salsa casi es lo mejor, tomate y carne que nos mola mogollón...” Y sigue, hipnótica y pegadiza... “Los tallarines de la abuela Pina, para recuperarte no hay mejor medicina...en la comida, en la cena, al despertar, te comes un gran plato y lo comprobarás... Si estás cansado y no puedes ni maullar , los super tallarines las pilas te pondrán..”.

despedir mis páginas hasta septiembre que hacerlo con estas tres recetas maravillosas donde los espaguetis son los protagonistas. Yo claro, termino siempre los dibujos con un antojo irrefrenable de espaguetis con albóndigas . No se juega con estas cosas. Así que le prometí a Julieta que un día de sorpresa le sacaría del comedor y tomaríamos espaguetis con albóndigas hasta no poder movernos por muchos peligros que nos acecharan. Y yo siempre cumplo mis promesas. Llevaba tiempo sin hacer mis ya míticas páginas de pasta. Ha llegado el día. Denle las gracias a ‘44 gatos’. Que todavía no he conseguido saber por qué se llama así la serie si diría que salen siempre los mismos mininos. No se me ocurre mejor manera deque hacerlo con estas tres recetas maravillosas donde los espaguetis son los protagonistas. Marineros con gambas , en ensalada con una deliciosa vinagreta de pesto , y, por supuesto, los super tallarines de la abuela Pina y sus poderes. Vamos a estar imparables este verano ¡Ya toca!