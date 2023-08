Espaguetis integrales con gambones

Los hice con nata pero los podría haber hecho con leche de coco y haber invocado así el verano exótico que merezco vivir. Quizá por eso, por pensar en el bikini que luciré en la isla a la que me pienso fugar en cuanto me dejen, los espaguetis que usé fueron integrales. Más sanos porque conservan un montón de nutrientes que la pasta blanca pierde al refinarse. Pero ya os digo que si vais a comerlos amargados no merece la pena porque en cuanto a calorías, azúcarles bla bla la diferencia tampoco es taaaaaaaaaan brutal. Síganme para más tip de dietas...

INGREDIENTES espaguetis integrales

12 gambones

2 ajos

200 ml de nata líquida

aceite de oliva virgen extra Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Hervimos los espaguetis siguiendo las instrucciones del fabricante. Los integrales suelen necesitar más tiempo de cocción. Mientras se hacen los espaguetis hacemos la salsa. Para ello ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva y los ajos pelados y cortados en láminas. A fuego suave. Cuando estén dorados (que no se quemen que amargan) añadimos los gambones pelados y cortados. Y al minuto añadimos la nata. Dejamos que se haga todo junto para que se integren los sabores. Al chup chup. Cuando estén hechos los espaguetis los escurrimos bien y los añadimos a la sartén donde tenemos la salsa. Mezclamos y servimos.