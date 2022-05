Tres recetas clásicas de la cocina china

Una Semana Santa en el pueblo, hace años, estábamos todos los primos con un antojo brutal de comida china. ¿Estábamos de resaca? Seguramente. Así que decidimos llamar a un restaurante para que nos prepararan la cena. Yo amablemente me ofrecí a pedir el menú y ellos, ilusos, se fiaron. Nahum con resaca, Nahum en un chino, Nahum que come con los ojos. No hay verano que no nos acordemos de ese día. Me volví loca. Objetivamente loca. Pedí comida como si estuviéramos 100 personas. Éramos 16. Jamás nadie pagó tanto por una cena de comida rápida. Estuvimos comiendo arroz tres delicias, pan chino y cerdo agridulce cuatro días. Comida y cena. Yo algún día incluso desayuné. Quizá fue la culpabilidad. Dicen mis primas que cuando fueron a recoger el pedido la señora que estaba atendiendo les dijo “Por casualidad ¿cuántos sois?” Cuando se lo dijeron les dio una palmadita en la espalda como deseándoles buena suerte. Creo que ahí empezaron a sospechar que se me había ido de las manos. Cuando tuvieron que hacer varios viajes al coche para meter la cena lo confirmaron. Desde entonces ya nunca me dejan a mí encargarme de estas cosas. Rencorosos… El otro día mi prima Raquel y su marido Santi prepararon este festín oriental en su casa de Aldeanueva de Ebro. Quizá para recordar aquel día que ha traído tantas risas después. Quizá para celebrar que no queda nada para verano y que para cuando nos queramos dar cuenta estamos otra vez repitiendo esta historia todos juntos alrededor de una mesa. Quizá para decirme indirectamente que ya es hora de que les haga una visita. (Yiiii ojalá sea esto). Más de una vez he sacado recetas suyas por aquí porque además de ser los reyes de la barbacoa son de esa gente que se atreve con todo. ¡No saben cómo se come en su casa! ¿Tengo trabajadores subcontratados que cocinan por mí? Sí. Y ojalá tenerlos durante mucho tiempo.