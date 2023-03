Compra Colectiva de Energía de la OCU: qué es y cómo inscribirse

compra colectiva de energía. más de 777.000 participantes desde 2013. Reducir el precio de la luz y del gas se ha convertido en casi una obsesión de muchas familias y empresas. Una forma de conseguirlo es la La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) organiza y lidera la séptima edición de esta compra de energía que puja en las subastas para quien quiera apuntarse y conseguir beneficios. Esta entidad asegura que se ahorra así en la factura, puesto que las comercializadoras compiten por ofrecer el mejor precio a todos apuntados en esta iniciativa. En lo que va de año se han inscrito más de 50.000 personas, con

fase de inscripción es hasta el 27 de abril y se debe completar los datos de consumo de su casa. La OCU invitará a participar en una subasta a las compañías energéticas del país. A finales del mes de mayo, la OCU comunicará a los inscritos la tarifa ganadora, el ahorro estimado y la fórmula para iniciar la contratación. La dinámica es sencilla. La inscripción es gratuita y sin compromiso en este enlace . “Además contarás con nuestra garantía y asesoramiento si al final decides contratar el servicio”, asegura la OCU en su página web. Lay se debe completar los datos de consumo de su casa. La OCU invitará a participar en una subasta a las compañías energéticas del país. A finales del mes de mayo, la OCU comunicará a los inscritos la tarifa ganadora, el ahorro estimado y la fórmula para iniciar la contratación.

¿Qué ahorro se puede obtener con esta campaña? Dependerá de la tarifa de partida de los inscritos. “La experiencia de pasadas ediciones nos indica que los ahorros medios han sido importantes, pero para muchos hogares esos ahorros suponen varios centenares de euros más al descubrir que tenían una tarifa muy cara. Este es un año de gran incertidumbre. No solo para el suministro de gas donde será complicado mejorar la regulada TUR, sino también para el suministro eléctrico, ya que muchas de las comercializadoras que no tienen actividad de generación, se ven incapaces de ofrecer precios fijos y todos sus productos se centran en tarifas indexadas (precios variables en función del mercado) o con precios desorbitados si es con precio fijo. Son las grandes comercializadoras, pertenecientes a grupos energéticos con mucha generación eléctrica que no depende del gas, las que tienen mayor capacidad de ofrecer tarifas ventajosas”, pronostica la OCU en su página web.

