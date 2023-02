Qué regalar en San Valentín: 5 regalos personalizados

El martes es San Valentín y aunque naciera como una fiesta consumista siempre estaremos a favor de un día que recuerde la importancia de compartir nuestra vida con gente especial. En plural, sí. ¿Y si usamos esta fecha para regalar amor a esas personas que hacen nuestra vida más bonita. No tiene por qué ser una pareja, pueden ser padres, madres, hermanos,hermanas, amigos, amigas... Incluso esos compañeros de trabajo que nos alegran los días... El amor está en el aire, el de todos los tipos. ¡Aprovechémoslo!

1. LLÉNALE LA VIDA (O EL BAÑO) DE POST-IT

Esto es un clásico entre los clásicos y nunca falla. Tenía que estar en primer puesto. No puede ser más barato y lleva trabajo, vale, pero el resultado queda muy agradecido, las cosas como son. Si estamos espesos para pensar cosas podemos simplemente hacer un corazón con los papeles adhesivos en el espejo. No necesitaréis decir mucho más, la forma hablará por vosotros. Si estáis inspirados podéis darle las gracias en cada uno de los mini papeles por algo que realmente valoremos de esa persona. Existen también los post-it en forma de corazón ¡no digo más! Podemos hacer todo lo que se nos ocurra sabiendo que la sorpresa cuando se levante por la mañana será genial. Los besos mañaneros de agradecimiento están garantizados.

2. 30 RAZONES POR LAS QUE TE QUIERO

Pueden ser 30, 40 o 10 si tampoco se te ocurren más... O puede ser un número clave en vuestra historia. Consiste en que sea un regalo lleno de guiños. Es tan sencillo como recuperar ese bote de cristal que tienes en casa que está vacío y que no usas para nada, cortar papelitos de colores y poner en cada uno algo que te gusta de esa persona a la que quieres sorprender. "Porque nadie me hace reír como tú", "Porque ver Netflix contigo es mi plan favorito del mundo", "Porque me das alas"... ¡No os voy a chivar yo las frases! Cada uno sabemos los motivos que nos hacen querer tanto a esa persona. ¡Solo tienes que recordarlos! Puedes poner un cartelito colgando de la tapa que explique el regalo: "Mil razones (quizá alguna menos) por las que te quiero".

Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

3. REGALA UN CUADRO DE CERILLAS CON VUESTRA PALABRA

La verdadera gracia de este regalo no es poner una palabra tan manida como "Amor" si no algo más personalizado. Su nombre, el tuyo (vale, esto igual queda demasiado narcisista), el de vuestro hijo, vuestra mascota, el día que os disteis el primer beso, el lugar que os marcó para siempre o esa palabra que solo sabéis vosotros dos lo que significa. El lenguaje propio que adquiere cada pareja es de las cosas más bonitas de la relación. O las amigas. Te aseguras de que siempre que lo mire se acuerde de ti. Solo necesitarás un pegamento bien potente, muchas cerillas, un marco de fotos con fondo y la habilidad de escribir la palabra bien bonita con lápiz. Luego sólo quedará rellenarla con paciencia. Mucha paciencia. Pero no menos de la que se requiere para tener pareja. ¡Suerte, artista!

4. COCÍNALE ALGO AMOROSO

Quizá el refrán ese de que a la gente se le conquista con el estómago esté un poco manido. Estará visto pero es una verdad como un templo. Pocos actos de amor hay tan sinceros y bonitos como cocinar para otra persona. Regalar tiempo. Tu tiempo. Emplearlo en pensar la receta, en comprar los ingredientes, en hacerla... Si eso no es amor... Podemos preparar un menú completo o centrarnos directamente en los postres. En varios. Una cena toda de postres. ¡Ojo! Con bien de fresas y de chocolate y de todo lo más bonito y delicioso que se nos ocurra. Aquí os doy una ideas con garantía de éxito.

Sara Nahum

5. REGÁLALE UN LIBRO PERSONALIZADO

Tenemos la casa llena de libros antiguos que no usamos para nada. La nuestra o la de nuestros padres y abuelos. Enciclopedias que con Google han pasado a mejor vida y solo adornan. ¿Qué tal si matamos dos pájaros de un tiro y les damos una nueva vida mientras reconquistamos a esa persona? La técnica book folding parece muy complicada pero lo cierto es que se necesita más paciencia que otra cosa. Piensa en esa palabra que resume vuestra historia de amor y llévala a una tercera dimensión. Hay en internet un montón de tutoriales y blogs explicando esta técnica e incluso patrones gratuitos para que puedas seguir y conseguir un resultado increíble.