Las mejores marcas de electrónica, según la OCU

97.000 usuarios de aparatos electrónicos de España, Bélgica, Italia y La electrónica es un compañero de viaje más en nuestras vidas. Móviles, televisiones, ordenadores, impresoras… forman parte de la rutina diaria de las personas, y la oferta del mercado electrónico es casi infinita. ¿Cuáles son las marcas con mayor grado de satisfacción? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta entrede España, Bélgica, Francia Portugal para medir su experiencia.

Los resultados son en muchos casos esperados, y en otros no tanto. Por ejemplo, según la OCU, los clientes más satisfechos en móviles son los de la marca One Plus, informa en su página web. El informe pone de manifiesto el liderazgo de Apple en tabletas y ordenadores, LG en televisores, Panasonic en cámaras y OKI en impresoras. Estas son las notas por productos:

MÓVILES

la marca de móviles preferida de los usuarios es OnePlus”, señala en su web. Poco y Motorola completan el podio, “pero en general vemos que los usuarios están contentos con sus teléfonos móviles”. El estudio señala que la mayoría de españoles cuenta con un smartphone (9 de cada 10). Según la OCU, “ Samsung es la marca más vendida, seguida de Apple : en realidad, estas dos marcas, más Xiaomi, Huawei y Oppo suponen el 86% de los móviles españoles, según la encuesta. Sin embargo,”, señala en su web. Poco y Motorola completan el podio, “pero en general vemos que los usuarios están contentos con sus teléfonos móviles”.

TABLETS

Más de la mitad (65% de los encuestados) dispone de una tableta, con una duración media de más de 5 años. “Apple es la marca campeona: sus iPad tienen a los usuarios más satisfechos, y están también entre las más fiables. Huawei y Amazon completan el podio”, indica el informe.

PORTÁTILES

Pese a que HP es la marca más vendida, los usuarios del estudio de la OCU se decantan por Apple como marca favorita, seguida de Huawei.” La duración de la batería es el aspecto más crítico”, dicen.

TELEVISORES

El 70% de los televisores de los hogares españoles son Smart TV. La OCU indica que 8 de cada 10 encuestados tienen una tele Samsung, LG o Sony. La encuesta revela que el tamaño de las teles va aumentado con el paso de los años. “Las teles de entre 40 y 43 pulgadas son las más comunes, pero el 45% de los usuarios tienen ya televisores de 46 o más pulgadas”, indica. La marca LG es una de las más vendidas y “la que tiene más usuarios satisfechos”.

IMPRESORAS

Las impresoras forman parte del mobiliario del hogar. Tres de cada cuatro hogares españoles cuenta con una de ellas en sus casas. Si bien HP es la marca más vendida y está presente en la mitad de los hogares, “Oki es la marca con más usuarios satisfechos”.

CÁMARAS DIGITALES

Con la irrupción de los avanzados móviles, el uso de las cámaras digitales está cayendo. En cualquier caso, los amantes de la fotografía las tienen como sus aliadas. Según la OCU, “Panasonic y Canon son las marcas con usuarios más satisfechos, superando a Nikon”.

